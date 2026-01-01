【ふたご座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ふらっと立ち寄った本屋さんで気になる本を手に取ったり、動画から流れてくる音楽が気になったりと、「これ、いいかも！」にたくさん出会えそうです。これからのあなたの毎日を、鮮やかに彩るものになるでしょう。
友達と未来のビジョンを語り合うのにも向いています。話をするうちに、「輝かしい未来は、あなたたちのためにある」、そんなメッセージがどこからか聞こえてきそうです。仕事では、企画力を発揮し、ユニークな提案が注目を浴びそうです。
＜開運もぐもぐ＞
ラッキーなことに出会うためには“金のパワー”を使います。おすすめのメニューは「キムチチャーハン」。お米は金のパワーである「白さ」「丸み」「つややかさ」をすべて備えています。そこにキムチを加えることで、金のパワーの味覚である「辛み」もプラスされ、非常にエネルギーの強い一品となります。
お茶碗に入れてパカッとお皿に移し、丸い形に仕上げましょう。こんもりとした形状もまた、金のパワーの象徴です。丸いスプーンを使っていただくことで、より運気が高まるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
