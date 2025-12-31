¡Ú¤¤¤¶È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¡ÛÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡ËºòÇ¯¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¡¸¶ ¿¸´ÆÆÄ¡Ö¾Íè¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÚÃÏ¸µ¶É¤¬¸«¤¿¡ÖÁÇ´é¤ÎÄ«ÆüÁª¼ê¡×②¡Û
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤³¤Î1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Ç¤¹¡£RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÄï¤ÎÁ³Áª¼ê¡ÊÀÄ³Ø2Ç¯¡ËËå¤ÎÏ»²ÖÁª¼ê¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¹â2Ç¯¡ËËå¤Î»í²Î¤Á¤ã¤ó¡¡ÃçÎÉ¤·4¤¤ç¤¦¤À¤¤
²¬»³»Ô½Ð¿È¡¢ÀÄ³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¼ç¾¤Ç¥¨ー¥¹¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±ÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
【第1話】弟・樹颯選手が見た兄は「普段はマイペース。自分のやりたいことに集中」
【第2話】原 晋監督「将来、日本記録を出すんじゃないかな」
【第3話】走るのは2区か、5区か「当分破られないぐらいのタイムを」弟やチームメートの思いも汲んで
Ãæ³Ø¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¡Ö¥Îー¥Þー¥¯¤ÎÁª¼ê¡×¢ªÀÄ³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨ー¥¹¤Ë
2Ç¯»þ¡¢³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ï¡¢3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥·ー¥º¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì10000¥áー¥È¥ë¤Ç¤Ï£³°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í£±°Ì¡Ë¤È¤Ê¤ë¡¢27Ê¬52ÉÃ02¤ÎÀÄ³ØµÏ¿(Åö»þ)¤â¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯8·î¡¢²Æ¹ç½É¤Î¹ç´Ö¤Ë²¬»³¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤È¡¢Äï¤ÎÁ³Áª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
(RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡¡¾¾Â¼¤ß¤Ê¤ßµ¼Ô)
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¦¸«¤é¤ìÊý¤Ë¡¢ÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¥Îー¥Þー¥¯¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¡ØÀÄ³Ø¤Î¥¨ー¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î¥ìー¥¹¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¼Â´¶¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤ë¤Ê¡Ù¤È¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ìー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ØÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤ò¤Ä¤±¤¿3000m¾ã³²¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¼«¿È¤ò¡Ö¥Îー¥Þー¥¯¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥¨ー¥¹¤Î¼«³Ð¡×¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ーº£¸å¤Ï3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤Ï¤â¤¦Áö¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÊ¬¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ー¤½¤³¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤Þ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢£±Ç¯»þ¤Ë¤ÏU20¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆü¤Î´Ý¤â¤Ä¤±¤¿ÀìÌç¼ïÌÜ¤ò¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ー¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁö¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤Þ¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ー¤Ç¤Ïº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¥Áー¥à¤¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡ÖÁöÎÏ¤ÎÂçÉý¤Ê¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹õÅÄÁª¼ê¡£Æü¡¹À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢4·î¤Ë¤Ï¡¢·»¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Äï¤ÎÁ³Áª¼ê¤âÀÄ³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÎÉ¤··»Äï¤¬¡¢¶¯¹ë¡¦ÀÄ³Ø¤Ç¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë
2ºÐÇ¯²¼¤ÎÁ³Áª¼ê¤â¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¨¥êー¥È¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Áー¥à¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤ò¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö2¿Í¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤È¤«¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈÊÌ¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ°ì½ï¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¡×
(¹õÅÄÁ³Áª¼ê)
¡ÖÀÄ³Ø¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ë¹½ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÜ´½ñ¡×¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤â1Ç¯¤Ç¿Ê²½¡ª
º£¸å¤Î³èÌö¤¬°ìÁØ³Ú¤·¤ß¤Ê2¿Í¤Ë¡¢¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ー»ä¤Îµ¼Ô¥Îー¥È¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ó¤òÄº¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
2024Ç¯1·î¡¢½é¤á¤Æ¹õÅÄÁª¼ê¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¡ÖÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÜ´½ñ¡×¡Ú²èÁü④¡Û¡£¤¢¤ì¤«¤é8¤«·î¡¢°ìÁØÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡£
¤³¤ì¤¾¥µ¥¤¥ó¡ª¤È¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£Ì¾Á°¤Î¡ÖÄ«Æü¡×¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¡Ö¥¢¥µ¥Ò¡×¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
ー¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤¢¤Î¸å¡Ê1·î¤Î¼èºà¤Î¸å¡Ë¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä(¾Ð)¡×
ー¥µ¥¤¥ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤â¤¦¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ1Ç¯¤Î¸å¤È¤«¤ÏËÜÅö¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä100¿Í¤Ï½ñ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Á³Áª¼ê¤â¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑥¡Û¡£2¿Í¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ØÅÁ¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£³Ç¯¤Ç·Þ¤¨¤¿±ØÅÁ¥·ー¥º¥ó¡Ä¹õÅÄÁª¼ê¤Î½Ð±À¤Î½ÐÍè¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¡×
É®¼Ô¤¬¼èºà¤ò½é¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢±ØÅÁ¤Ë¤ª¤±¤ë¹õÅÄÁª¼ê¸Ä¿Í¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö²ù¤·¤µ¡×¤òºÇ¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯»þ¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Î¤È¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁÁ´¤Æ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¡×¤ÈÎ×¤ó¤À2024Ç¯10·î¤Î½Ð±À¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¥¨ー¥¹¶è´Ö¤Î3¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÂ¾Âç³Ø¤Î·ã¤·¤¤¥Þー¥¯¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡Ø¸å¤í¤Ë¤Ä¤«¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¥Þー¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç½¸ÃÄ¤ÇÁö¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢ÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥¿¥¹¥ÅÏ¤·¡£¾ëÀ¾Âç³Ø¤Î¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¡¢»³ÀîÁª¼ê¤Ë¼¡¤°¶è´Ö3°Ì¤Î¹¥Áö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÄ³Ø¤ÏÁí¹ç£³°Ì¡£¡Ö¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÆñ¤·¤µ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö(½ÐÍè¤Ï)ºÇÄã¸Â¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
¡ÖºòÇ¯¤Î¥ìー¥¹¤Ï¡¢¡ØÁ°¤Èº¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¿¤ÀÄÉ¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ìー¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡ØÀèÆ¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤¬±ØÅÁ¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¤¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤â¡¢¥¨ー¥¹¶è´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤¬¹õÅÄÁª¼ê¤«¤éÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¸å¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤ÏËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹Á´ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬¤Øー
2024Ç¯11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢£´¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¿¡££±°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¡¢¶è´Ö1°Ì¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ñ¿´¤Î½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£Â³¤¯¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡ÖÈ¢º¬¤Ï¡¢(µ÷Î¥¤¬)ÂçÂÎÇÜ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢È¢º¬¤â²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á´ÆüËÜ¤Î4¶è¤Ï11.8¥¥í¡£°ìÊý¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç2¶è¤òÁö¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¶è´Öµ÷Î¥¤Ï23.1¥¥í¤È2ÇÜ¼å¡£¹õÅÄÁª¼ê¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ò33Ê¬03ÉÃ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö1»þ´Ö5Ê¬Âæ¡×¤Ï³Î¼Â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄÁª¼ê¤Î£²Ç¯»þ¤ÎµÏ¿¡Ö1»þ´Ö6Ê¬07ÉÃ¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î»þ2¶è¤Î¶è´ÖµÏ¿¤À¤Ã¤¿¡Ö1»þ´Ö5Ê¬49ÉÃ¡×¤Î¹¹¿·¤â»ëÌî¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ー¶è´ÖµÏ¿¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡Ø½Ð¤»¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¡Ù¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¶É¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
ーÏÓ»þ·×¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡Ø¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î100¡ó¡¦120¡ó¤ò½Ð¤¹¡Ù¤·¤«¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×
¤³¤Îº¢¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤â¡¢¡Ö¶è´Ö¾Þ¡×¤ä¡Ö¶è´ÖµÏ¿¹¹¿·¡×¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¸½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡×¤ÎÁö¤ê¤òÈ¢º¬¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ìー¥¹¤Ï¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê¤À¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
2025Ç¯1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£2¶è¡¦10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥ìー¥¹½øÈ×¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Úー¥¹¤ÇÆþ¤ê¡¢¶è´Ö½ç°Ì¤âÁ´ÂÎ¤ÇÃæ¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÃæÈ×¤ò²á¤®¤Æ¤Î¸¢ÂÀºä¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸ÍÄÍ¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÆñ½ê¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½øÈ×¤«¤é¥ªー¥Ðー¥Úー¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤¿Â¾Âç³Ø¤Î¥¨ー¥¹¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î7¿ÍÈ´¤¤Ç3°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¶è´Ö3°Ì¤Ê¤¬¤é¡Ö1»þ´Ö5Ê¬44ÉÃ¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¡¢ÀÄ³Ø¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Ä¡ØÍ½ÄêÄÌ¤ê¤À¤Ê¤¡¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È½ç°Ì¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡×
ー¥ìー¥¹¥×¥é¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡ØÁ°È¾ÍÞ¤¨¤Æ¡¢¸åÈ¾¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ËÁö¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼þ°Ï¤Î¥Úー¥¹¤¬¡ØºÇ½é¤«¤éÂ®¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸åÈ¾¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÁ°¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ー¡Ö¶è´Ö3°Ì¡×¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¶è´Ö½ç°Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²ù¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡ÖÃ±½ã¤ËÁ°¤Î2¿Í¡Ê¶è´Ö£±°Ì¡§Åìµþ¹ñºÝÂç¡¦¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¨¥Æ¥£ー¥êÁª¼ê¡¡¶è´Ö£²°Ì¡§ÁÏ²ÁÂç¡¦µÈÅÄ¶ÁÁª¼ê¡Ë¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡ØºÇ¸å¤Ï¶è´Ö¾Þ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£ÍèÇ¯¤ÎÈ¢º¬¤Ï¡×
¡Ö¤à¤·¤í¤¢¤ó¤Þ¤êÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·...
È¢º¬±ØÅÁÁ°¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤¬Ç¯ÌÀ¤±¤Î2025Ç¯2·î¤Ë¡ÖÂçºå¤Ç½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£¡£¡£
ー¥Þ¥é¥½¥ó¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡Ä¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÁö¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
ーµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤â·ù¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡ÖÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤«¤âÄ¹¤¤¤ó¤Ç¡ÄÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²¿ËÜ¤âÁö¤ê¤¿¤¤¥ìー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ïー¥Õ¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤Î¤«¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¹â¹»¤Ç¤Ï3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤Ç³èÌö¤·¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¥È¥é¥Ã¥¯¤ä±ØÅÁ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡×
¤â¤È¤â¤È¡¢·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï³ØÆâ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹õÅÄÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢30¥¥í¤Û¤É¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î2Æü¤Î¡ÖÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¤¬2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤ª¤è¤½10ÆüÁ°¡¢ÂçÊ¬¹ç½ÉÃæ¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¼ãÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö(¼«Ê¬¤â)¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢³ØÀ¸µÏ¿¤òÌÜ°Â¤ËÁö¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½é¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç·ãÁö¡¦¤½¤·¤ÆÆüËÜ³ØÀ¸¿·µÏ¿
2025Ç¯2·î27Æü¡¢¾®Àã¤¬Éñ¤¦Âçºå¤Ç¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â»þ·×¤ò¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½øÈ×¤Ï¡¢Âç½¸ÃÄ¤Î¸åÊý¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ìー¥¹¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£12¥¥í²á¤®¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²¬»³¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¿ÆÀÌ¤é¤ÈÄï¤ÎÁ³Áª¼ê¤Ë¡¢·Ú¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ¹ç¿Þ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤¿¡£30¥¥í²á¤®¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢30¥¥í°Ê¾å¤Ï¡ÖÌ¤ÃÎ¡×¤À¤È¤¤¤¦¹õÅÄÁª¼ê¡£34¥¥í²á¤®¤ÇÀèÆ¬¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ã¤·¤¤¸þ¤«¤¤É÷¤ÎÃæ¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ÇºÆ¤ÓÀèÆ¬¤Ø¡£
¼ãÎÓÁª¼ê¤Î³ØÀ¸µÏ¿¤ò2ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë¡¢2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤Î6°Ì¤Ç¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡Ë¤â¤¦Áö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¥ìー¥¹¸å¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£
(¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê)
¡Ö¤â¤¦¸åÈ¾¤ÏËÜÅö¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤¤¤¤µÏ¿¤È½ç°Ì¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£²ó¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥ìー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êº£Ç¯£±Ç¯¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼¹õÅÄÁª¼ê¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´«¤á¤¿¤Î¤«
2025Ç¯9·î¡¢¿·³ã¸©¤Ç¤ÎÌ¯¹â¹ç½É¤ÇÀÄ³Ø¡¦Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¸¶¿¸´ÆÆÄ)
¡Ö(¹õÅÄÁª¼ê¤Ï)·è¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡¢Ìð¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÅ·À¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬·è¤·¤Æ¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤Ç¤â¡Ø²¡¤·¤Æ¤¤¤¯Ç½ÎÏ¡Ù¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¹â¹»»þÂå¤Ï3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤ÇÁ´¹ñµé¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ýµ×·ÏÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï³«²Ö¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¸¶¿¸´ÆÆÄ)
¡Ö¾Íè¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò°ìÁØ³«²Ö¤µ¤»¤¿3Ç¯»þ¤Î¹õÅÄÁª¼ê¡£³ØÀ¸Î¦¾å³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
【第3話】走るのは2区か、5区か「当分破られないぐらいのタイムを」弟やチームメートの思いも汲んで
【第1話】弟・樹颯選手が見た兄は「普段はマイペース。自分のやりたいことに集中」
【第2話】原 晋監督「将来、日本記録を出すんじゃないかな」