¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î»ä¤Ç¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁêÂôºÚ¡¹»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¸«¤»¤¿¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Îà¥¹¥ì¥¹¥ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ·°æ¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î»ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£»äÉþ»Ñ¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÅ·°æà¥¹¥ì¥¹¥ìá¤ËÂÎ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªËÜ¿Í¤Ïà¥¹¥ì¥¹¥ìá¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤êÆ¬¤Ï¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ç¤Ã¤±¡¼¤Þ¤ÀÀ®Ä¹´ü¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥ì¥¹¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤â¤¦¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£