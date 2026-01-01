ヒカル、今年の目標は「再婚です！」 早すぎの声に反論「目標やから、別に自由じゃない？」
YouTuberのヒカルが1日、自身のYouTubeを更新。新年の抱負を語る中で、再婚について口にする一幕があった。
【動画】早くも！ヒカル、今年の目標は「再婚です！」
ヒカルは「2026年、スタートしました！」と元気にコメント。「ちなみに、今年の目標ってあるん？」と向けられると「あります！明確にひとつ。再婚です！」と笑顔で答えた。「もう？」とのツッコミには「目標なんで。別に自由じゃない？1回失敗したからって、あきらめるってこと？すぐに結婚したいわけじゃないけど、目標やから」とたたみかけていた。
ヒカルは今年5月31日、自身のYouTubeチャンネルでノアと“交際0日婚”したことを報告。しかし、9月に「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」として「僕たちは“オープンマリッジ”として生きていきます」と宣言。大きな反響とともに物議を醸す結果となっていた。12月19日、離婚を報告していた。
【動画】早くも！ヒカル、今年の目標は「再婚です！」
ヒカルは「2026年、スタートしました！」と元気にコメント。「ちなみに、今年の目標ってあるん？」と向けられると「あります！明確にひとつ。再婚です！」と笑顔で答えた。「もう？」とのツッコミには「目標なんで。別に自由じゃない？1回失敗したからって、あきらめるってこと？すぐに結婚したいわけじゃないけど、目標やから」とたたみかけていた。
ヒカルは今年5月31日、自身のYouTubeチャンネルでノアと“交際0日婚”したことを報告。しかし、9月に「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」として「僕たちは“オープンマリッジ”として生きていきます」と宣言。大きな反響とともに物議を醸す結果となっていた。12月19日、離婚を報告していた。