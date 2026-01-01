AKB48の千葉恵里（22）が1日、自身のSNSを更新し、芸能事務所「NEXT LEAP」に所属したことを発表した。

「本日から 千葉恵里は 2026年1月1日より、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました」と報告。

「AKB48の活動を通してご一緒する機会も多く、現場での向き合い方や空気感に触れる中で、ここなら安心して、前向きに進んでいけると感じたことが、所属を決めた大きな理由です」と説明。

「これまで支えてくださった皆さんへの感謝の気持ちは変わらず、AKB48での活動も、これからの私にとって大切な場所です。個人の活動も、今のAKB48を知っていただけるきっかけになったらいいなとこれから全力で頑張って行きます！」と決意を記した。

さらに「新たにYouTubeチャンネル“EriiTHM(エリイズム)”もスタートしました！」と公表。「日常や、素の私をお届けできたらなと思います！」とし、「チャンネル名は私がAKB加入10周年迎えた時の公演でゆめみが考えてくれたのをそのまま使わせてもらいました！ありがとう！」と明かした。

「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです！引き続き、応援よろしくお願いいたします！」と結んだ。