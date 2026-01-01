矢沢永吉、『紅白』後は爆速で帰宅 早すぎて長女・矢沢洋子が「もう帰ってるから母親がバタバタ」
ロック歌手・矢沢永吉（76）の長女ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカルで俳優・矢沢洋子（40）が昨年12月31日、自身のXを更新。『第76回NHK紅白歌合戦』でサプライズをしてわかせた矢沢の驚異的な行動を明かした。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
ソロデビュー50周年を迎えた矢沢は特別企画に登場する予定だった。序盤は“都内のある場所”と紹介された、ムーディーなバーで「真実」を歌唱していた矢沢だが、曲が終わると会場外の夜空におなじみのロゴがドローンで描かれ、矢沢がメイン会場にサプライズ登場。「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を歌唱し、大きなどよめきと歓声が上がった。最後は「紅白歌合戦、出させてくれてありがとうございます！」と語り、颯爽とステージをあとにした。ゲストの三浦知良も「永ちゃん、最高〜！」と興奮の声を上げた。
午後10時過ぎに出演を終えた矢沢。洋子は午後10時20分にXを更新し「かっこよすぎ」と父の姿に驚きながら「もう帰ってるから母親がバタバタ」と即帰宅した矢沢の行動力を明かしていた。
ファンは「かっこよすぎ！お疲れ様でした〜永ちゃん最高」「早！20分程で帰宅ですか？」「やはり、NHKホールから即逃げだったんですね」とコメントしていた。
【写真】『第76回NHK紅白歌合戦』に登場した矢沢永吉 “都内のある場所”での歌唱ショット
ソロデビュー50周年を迎えた矢沢は特別企画に登場する予定だった。序盤は“都内のある場所”と紹介された、ムーディーなバーで「真実」を歌唱していた矢沢だが、曲が終わると会場外の夜空におなじみのロゴがドローンで描かれ、矢沢がメイン会場にサプライズ登場。「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バス」を歌唱し、大きなどよめきと歓声が上がった。最後は「紅白歌合戦、出させてくれてありがとうございます！」と語り、颯爽とステージをあとにした。ゲストの三浦知良も「永ちゃん、最高〜！」と興奮の声を上げた。
午後10時過ぎに出演を終えた矢沢。洋子は午後10時20分にXを更新し「かっこよすぎ」と父の姿に驚きながら「もう帰ってるから母親がバタバタ」と即帰宅した矢沢の行動力を明かしていた。
ファンは「かっこよすぎ！お疲れ様でした〜永ちゃん最高」「早！20分程で帰宅ですか？」「やはり、NHKホールから即逃げだったんですね」とコメントしていた。