俳優の長澤まさみ（３８）が１月１日、所属する東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した。お相手は、映画監督の福永壮志氏（４３）。

長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメント。ＳＮＳで「長澤まさみ」がトレンド１位となるなど、大物女優の結婚が話題沸騰となった。

長澤を含め、芸能界は元日から結婚ラッシュ。俳優の南沢奈央（３５）も自身のＳＮＳでダンサーの安達雄基と結婚を報告。また、元ＳＫＥ４８で俳優の松井珠理奈（２８）と、男性ユニット・ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮの辻本達規（３４）が結婚。辻本の所属事務所が公式サイトで明らかにした。

ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」などに出演の俳優・本郷奏多（３５）は１日、年明けとともにＳＮＳで結婚を報告。お相手は「一般の方」とし、「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります」と決意を新たにした。

人気アニメ「チェンソーマン」などで声優を務めるシンガー・ソングライターの楠木ともり（２６）も、自身のＳＮＳで「学生の頃からお付き合いしている方」との結婚を発表した。

元日に芸能界で結婚発表が相次ぎ、ＳＮＳでも反響。「喜ばしい報せが届きますな」、「結婚ラッシュすごいな」、「例年に増して今年はすごい」、「超大物きた」、「入籍ラッシュ」などの声が上がっている。