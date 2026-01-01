人気声優の日笠陽子さんが31日、自身のインスタグラムのストーリーズと公式ブログを更新。離婚したことを報告しました。

【写真を見る】【声優・日笠陽子】離婚を公表「先々のことを考えた結果、それぞれの道を歩むことにした」 15年に結婚公表 『けいおん！』秋山澪役、『キングダム』羌瘣役、『呪術廻戦』庵歌姫役など出演





日笠さんは【ご報告です！】というタイトルで記事を投稿。「いつも応援してくださっている皆様」と書き出すと、「いつも応扱ありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、婚姻関係を解消したことをご報告申し上げます」と、離婚していたことを公表しました。





続けて、「先々のことを考えた結果、それぞれの道を歩むことにいたしました」とし、「これまでいただいたご縁、今の私を作り上げてくれた全ての出会いと日々に感謝しております。これからも精進して参りますので今後ともあたたかく見守って頂ければ幸いです」と、呼びかけた。





＜日笠 陽子さんプロフィール ※公式サイトより引用＞

誕生日:7月16日

出身地:神奈川県

趣味・特技:旅行、カフェ巡り、ドライブ、料理

免許・資格:普通自動車免許、ナチュラルフードコーディネーター、食育インストラクター、毛筆3段・硬筆3段



2007年に声優デビュー。『けいおん！』秋山澪 役で注目を浴びる。他にも、『キングダム』羌瘣 役、『進撃の巨人』フリーダ・レイス役、『ポケットモンスター』サイトウ役、『呪術廻戦』庵歌姫 役などで知られています。

アニメの他、吹き替えやナレーション、ラジオなどでも活躍中。



2010年3月、第四回声優アワードで、『けいおん!』の“放課後ティータイム”として、豊崎愛生さん、佐藤聡美さん、寿美菜子さん、竹達彩奈さんとともに歌唱賞を受賞。

2013年5月、「美しき残酷な世界」でソロアーティストとしてデビュー。

2025年の第十九回声優アワードで、助演声優賞を受賞。



2015年12月に、ブログで結婚を公表。

2024年9月には、声優事務所『i.nari（いなり）』を立ち上げ代表に。

2025年12月、インスタグラムとブログで離婚を公表しました。



【担当：芸能情報ステーション】