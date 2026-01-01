KANA-BOONが新メンバーを加え新体制で始動！「山あり谷あり、いや、ちょっと谷が多すぎたかも、なバンドですが、これからは山を登るのみ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新体制となったKANA-BOONから、新アーティスト写真と、決意表明となるメンバーコメントが到着した。

■2月より47都道府県ツアー『CRITICAL HIT PARADE』がスタート

現メンバーの谷口鮪（Vo/Gu）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）がメンバーとして正式加入し、2026年1月1日より、改めて4人体制で始動したKANA-BOON。

ヨコイと関は、2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを、2024年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支え、その間、リリース作品のレコーディングにも参加。メンバーとともにツアーやレコーディングを重ね、信頼関係が深まっていくなかで、正式メンバーとして加入する運びになった。

この4人では初となるアーティスト写真を公開。また、あらたなスタートについての決意が綴られたメンバーコメントも到着した。

そんなKANA-BOONは、2月より47都道府県ツアー『CRITICAL HIT PARADE』をスタート。ライブハウスならではの熱気と一体感のなか、新体制KANA-BOONのサウンドをぜひ体感しよう。スケジュールの詳細は、公式サイトまで。

■KANA-BOON メンバーコメント

