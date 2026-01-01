この記事をまとめると ■新型レクサスRZが同社初のステア・バイ・ワイヤ技術を搭載した ■機械的なステアリングシャフトが廃された完全なバイ・ワイヤとなっている ■その特徴や採用することでのメリットを解説する

レクサスのステア・バイ・ワイヤはBEVから

先日、レクサス唯一のBEV専用モデルであるRZが大幅改良を遂げた。そのハイライトといえるのは、やはりステア・バイ・ワイヤの採用だろう。ステア・バイ・ワイヤとは、ステアリングの操作をバイ・ワイヤ＝電線によって、つまり機械的接続のかわりに電気信号を用いて制御するというシステムのことだ。

たとえばスロットルでは、バイ・ワイヤ技術は広く浸透している。いわゆる電制スロットルと呼ばれるものがそれで、アクセルペダルからエンジンルーム内のスロットルボディまでが金属製のケーブルで結ばれる機械式スロットルを採用しているクルマは、いまではかなり数を減らした。シフトレバーを動かすかわりにスイッチでシフト操作を行うシフト・バイ・ワイヤも同様に広がりを見せつつあり、いまでは珍しいものではない。

だが、ステア・バイ・ワイヤや、ブレーキ・バイ・ワイヤについては、各所で研究こそ続いているが、従来の機械式システムを完全に廃して実用化に至った例はほぼない。スロットルならば、仮にシステムがダウンしても全閉になることで、即座に致命的な事態に陥る可能性は低い。一方でステアリングやブレーキといった部分は、自動車の操作においていわばよりクリティカルなものなので、万が一にでもトラブルが起きて制御不能になったときに重大な事態にたやすく繋がるのだから、保守的にならざるを得ないのも頷ける。

ブレーキ・バイ・ワイヤは古くから採用例こそあるものの（ちなみに電子式パーキングブレーキも一種のブレーキ・バイ・ワイヤといえる）、完全に油圧回路を廃したブレーキシステムというものは、いまだ実用化には至っていない。

ステア・バイ・ワイヤにしても、日産が現行V37型スカイラインで「ダイレクトアダプティブステアリング」という名称で実用化しているが、これもステアリングラックと物理的に繋がるステアリングシャフトは残し、その内部に機械式クラッチを挟んでおいて、緊急時にはクラッチを接続することで物理的にステアリング操作が可能となる仕組みとなっている。

翻って新型レクサスRZのステア・バイ・ワイヤに目を向けると、こちらではステアリングシャフトが完全に廃されている。そこで気になるのはやはりフェイルセーフの考え方であるが、レクサスによれば、そのシステムは同等の性能をもつ2系統の回路と独立したバックアップ電源からなり、万が一の際にはもうひとつの回路でステアリング操作を続けることができるのだという。

バイ・ワイヤ化のメリットは数多い

では、技術的困難を乗り越えてステア・バイ・ワイヤを採用する利得にはどういったものがあるのだろうか。操作感の面では、操作に対する応答遅れの減少、フリクションの少なさ、キックバックの軽減などが挙げられる。小舵角でも大きな切れ角を得ることができるので、とくにタウンスピードではステアリングの操作量が少なくなり、ドライバーの負担軽減が狙える。

筆者も実際に新型RZのステア・バイ・ワイヤモデルを公道で試したが、交差点などでは90度程度の操舵で十分な切れ角が得られるために最初こそ戸惑ったものの、慣れてくると蓄積する肉体的疲労は減るだろうな、と感じられた。高速域では操舵量に対する切れ角が従来のステアリングと同等になってくるので、違和感は少ない。中速域でのコーナリングでは、レースゲームのステアリングコントローラーを思い出すような感覚で、意外なほどの扱いやすさだった。

新型RZには、従来のステアリングを採用したモデルも設定される。そちらのロック・トゥ・ロックは約1000度、回転数にして3回転強と、一般的かあるいは若干クイックな水準となる。一方のステア・バイ・ワイヤ採用モデルのそれは、約400度＝1回転強。つまり左右それぞれ最大でも200度ほどしか切れないので、ステアリングをもち替える必要が生じることが基本的にはない。

それゆえ、新型RZのステア・バイ・ワイヤ採用モデルには、従来の円形ではなくヨーク型（操縦桿型）のステアリングが採用されている。先進的なイメージを与えるこのヨーク型のステアリングは、乱雑にいえば円形ステアリングの上下部が大きくカットされた形状なので、ドライバーの脚部にステアリングが干渉しにくく、メーターの視認性や前方視界も向上するという副次的効果も生んでいる。

そのほかにも、コクピットから車軸部にまたがって伸びるステアリングシャフトがなくなることで、車体前部の設計の自由度が高まるというメリットも見込まれる。いうまでもないが、自動運転技術とのシナジーも良好だ。

クルマから「ナマ」の感触がまたひとつ減る……とため息をつきたくなるクルマ好きもいるかもしれないが、ここはひとつステア・バイ・ワイヤの秘めた可能性に期待をもって見守りたいところだ。