元NMB48川上千尋、元日から吉本興業所属に 俳優業中心に幅広い分野へ「記憶に残る存在に…」
2025年12月26日をもってNMB48を卒業した川上千尋（27）が、1月1日より吉本興業所属となった。今後は俳優業を中心に、より幅広い分野で活動の場を拡げていく。
【ライブ写真多数】野球色が濃く出た 川上千尋卒業コンサート
川上は1998年12月17日生まれ、大阪府出身。2012年にNMB48に4期生として加入。NMB48の16thSG「僕以外の誰か」で初の選抜入りを果たし、以降多数のシングル曲で選抜入り。27thSG「好きだ虫」ではセンターを務めた。2022年3月開催「NANMATTLE2〜愛〜」ファン投票イベントでは、1位を獲得。2025年12月にNMB48を卒業した。
所属にあたって、川上は「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました。これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります。たくさんの方の記憶に残る存在になれるよう、日々精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とのコメントを寄せている。
