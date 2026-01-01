上田竜也・King Gnu勢喜遊・アルコ＆ピース平子祐希、コワモテ3人が廃神社で”最恐“初詣!? 『コワいヤツらと往く』今夜放送！
2025年9月に放送されたホラーバラエティの元日特別番組『コワいヤツらと往く』【廃神社で初詣篇】が、日本テレビにて今夜1月1日25時25分より放送。上田竜也・勢喜遊（King Gnu）・平子祐希（アルコ＆ピース）のコワモテ3人が、廃神社で“最恐”初詣に挑む。
【写真】コワモテ3人が廃神社で恐怖の初詣！
『コワいヤツらと往く』は、強面の男たちが「怖いもの見たさ」で心霊スポットを調査。巷で怖いと噂される場所は本当に怖いのか？「飄々（ひょうひょう）と振る舞いたい気持ち」と「怖くて逃げ出したい気持ち」の狭間で戦う漢たちの姿を楽しむ、笑えるホラー番組。
昨年9月に初回放送され、新感覚すぎるホラーバラエティとして話題となった本番組が、元日の深夜に復活。第2弾となる今回の舞台は、約60年前に閉鎖され不可解な現象が噂される「呪いの廃神社」。「この世に怖いものはない」と豪語するコワモテ男たちが、プライドを懸けて“最恐”の初詣ロケに挑む。コワモテたちが2026年“初ビビり”…！？
今回、上田竜也、アルコ＆ピースの平子祐希に加えて参戦するのは、King Gnuのドラム担当・勢喜遊。これまでどの番組でも見たことのない、異色のトリオが完成した。なんと勢喜にとって、これが地上波バラエティ番組での初ロケ出演となる。独自のスタイルを持つアーティスト・勢喜の参戦により、ロケは予想外の展開へ…。
果たして3人は、無事に真夜中の初詣を終えることができるのか。2026年の幕開けを飾る、恐怖と爆笑が入り混じる！？新感覚ホラーに期待が高まる。
元日特別番組『コワいヤツらと往く』【廃神社で初詣篇】は、日本テレビにて1月1日25時25分より放送。
