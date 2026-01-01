2026年元日、芸能界「結婚」発表ラッシュ 長澤まさみ、本郷奏多、南沢奈央、人気声優やピアニストも【まとめ】
2026年の幕開けとなった1月1日、芸能界は結婚報告ラッシュとなった。長澤まさみ、本郷奏多、南沢奈央、声優の楠木ともり、ピアニストの角野隼斗ら、続々とうれしい新年の「ご報告」を行った。
【写真】長澤まさみと結婚した福永壮志監督（一番右）
■長澤まさみ
俳優・長澤まさみ（38）は、東宝芸能の公式サイトなどを通じ、結婚を発表。お相手は、映画監督の福永壮志氏（43）。東宝芸能は「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」と伝えた。
長澤は「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せた。
■南沢奈央
俳優・南沢奈央（35）は、自身のインスタグラムでダンサー・安達雄は（38）との結婚を発表。南沢は、あでやかな和装姿を披露し「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と報告。安達も自身のインスタグラムで伝えた。
■田中日奈子
俳優・田中日奈子（28）は、自身のXに書面を投稿し、「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします。お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転 新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」と発表した。俳優として、TBS日曜劇場『仰げば尊し』新田日奈子役、『ポリス×戦士 ラブパトリーナ！』菊池優花役、『ウルトラマンアーク』乾あかり役、NHK大河ドラマ『光る君へ』隆姫役など多彩な役柄を演じる。
■本宮佳奈
声優・本宮佳奈は、自身のXを更新し、結婚を発表した。同日付の書面を投稿し、「私事ではございますが、この度、本宮佳奈は結婚いたしました」と報告。「お相手は一般の方で、どんな時でも素の自分でいさせてくれる素敵な方です」と紹介し、「これからは夫婦で支え合い、お互いを尊重しながら歩んでいきたいと思っております」と伝えた。本宮は、『けものフレンズ』シリーズのフェネック役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の紫藤美咲役、『温泉むすめ』の有馬輪花役などで知られる。
■角野隼斗
ピアニスト・角野隼斗は、自身のSNSを通じ、結婚を発表した。「いつも応援してくださる皆様へ」と宛て、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなりました」と報告。「お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です。そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切な存在です」と紹介した。角野は、「Cateen かてぃん」名義のYouTubeも人気。
■元SKE48・松井珠理奈、BOYS AND MEN・辻本達規
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34）の結婚が一部で報じられたことを受け、辻本の所属事務所が「事実」と認めた。フォーチュンエンターテイメントは、来週中に記者会見の場を設けると説明。辻本は、自身のXで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました。詳しくは記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉しいです」と言及した。
■本郷奏多
俳優・本郷奏多（35）は、スタッフによる公式Xを通じて、結婚したことを報告した。「いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま」に宛て、「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告し、「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と伝えた。
■楠木ともり
アニメ『チェンソーマン』マキマ役などで知られる声優・楠木ともり（26）は、一般男性と結婚したことを報告した。直筆の書面にて発表され「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学生のころからお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。
