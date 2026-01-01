「関係が破綻」ここ７戦１勝と不調のチェルシー、イタリア人指揮官を電撃解任か。英紙「袂を分かつ可能性が非常に高い」
現地12月30日に開催されたプレミアリーグ第19節で、チェルシーはボーンマスとホームで対戦。２−２の引き分けに終わった。
またも白星を掴めず、リーグ戦ここ７試合で１勝のチームは、首位アーセナルに勝点15差をつけられての５位。優勝争いで大きく後れを取っている。
そんななか、英紙『The Guardian』は「エンツォ・マレスカ、クラブとの関係破綻でチェルシー解任の危機」と題した記事を掲載。「マレスカは、クラブとの関係が完全に破綻し、袂を分かつ可能性が非常に高い」と報じた。
「チェルシーは、マレスカの処遇について新年を迎える緊急会談を開く予定だ。火曜日にスタンフォード・ブリッジで行なわれたボーンマスとの残念な２−２の引き分けで、サポーターからブーイングを浴びたイタリア人監督は、日曜日（現地４日）のマンチェスター・シティへの遠征で指揮を執らないと見られている。情報筋によると、マレスカはクラブを去りたがっており、違約金なしで辞任する意思があるかは不明である。彼の契約は2029年までとなっており、さらに１年間の延長オプションが付いている」
さらにクラブは「マレスカの試合中の判断だけでなく、ピッチ外での彼の振る舞いによって忍耐の限界に達している」ようで、「不安が広がり始めたのは、マレスカが12月13日のエバートン戦（２−０）勝利後に、クラブで『最悪の48時間』を経験したと謎めいたコメントをした時だった」としている。
なお、チェルシーはすでに後任候補として、ストラスブールを率いるリアム・ロシニアをリストアップしているようだ。
クラブとイタリア人指揮官の双方が不信感を抱くなかで、ピッチ上でも結果が出ず、政権交代をせざるを得ない流れが加速しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」
またも白星を掴めず、リーグ戦ここ７試合で１勝のチームは、首位アーセナルに勝点15差をつけられての５位。優勝争いで大きく後れを取っている。
そんななか、英紙『The Guardian』は「エンツォ・マレスカ、クラブとの関係破綻でチェルシー解任の危機」と題した記事を掲載。「マレスカは、クラブとの関係が完全に破綻し、袂を分かつ可能性が非常に高い」と報じた。
「チェルシーは、マレスカの処遇について新年を迎える緊急会談を開く予定だ。火曜日にスタンフォード・ブリッジで行なわれたボーンマスとの残念な２−２の引き分けで、サポーターからブーイングを浴びたイタリア人監督は、日曜日（現地４日）のマンチェスター・シティへの遠征で指揮を執らないと見られている。情報筋によると、マレスカはクラブを去りたがっており、違約金なしで辞任する意思があるかは不明である。彼の契約は2029年までとなっており、さらに１年間の延長オプションが付いている」
なお、チェルシーはすでに後任候補として、ストラスブールを率いるリアム・ロシニアをリストアップしているようだ。
クラブとイタリア人指揮官の双方が不信感を抱くなかで、ピッチ上でも結果が出ず、政権交代をせざるを得ない流れが加速しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「バカげた契約」マドリー退団→５部でプレーの22歳MF中井卓大に古巣地元メディアがチクリ「日本のSNSスター」「７試合しか出場しなかった」