【おうし座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
将来のために、新しいことを始めるのに良い時期です。学びを通じて知識が増えるだけでなく、今ある得意分野をさらに生かせることに気付けるでしょう。少しゆったりと過ごしたい気分もありますが、学んだことを早速仕事に取り入れる工夫をすると、キャリアの選択肢が広がっていきます。
また、この時期は急な予定変更や出費がありそうです。余裕を持った行動を心がけ、無駄遣いを避けるお金の使い方を意識すると安心できるでしょう。計画的に動くことで、心の安定も得られます。
＜開運もぐもぐ＞
しっかりとした計画のもと、安心して過ごすためには“土のパワー”を使います。おすすめは、パイとカスタードクリームが何層にも重なったケーキ「ミルフィーユ」です。その名はフランス語で「千枚の葉」を意味します。
土が幾層にも積み重なり、美しい山を形づくるのと同じように、ミルフィーユも層を重ねることで「豊かさ」を表現しています。ケーキの甘い味わいも、クリームのやわらかな色合いもまた、土のパワーを象徴します。いただくたびに響く「サクサク」という音も、運気を高める大切なポイントです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
