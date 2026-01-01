【おひつじ座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
作り方は簡単で、梅干しを刻み、かつお節を混ぜ、軽くたたいたきゅうりに和えるだけです。かつお節には「突き進む力」があり、新しいチャレンジに向かってグイグイと進んでいくエネルギーを与えてくれます。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
仕事においてもプライベートにおいても、「これに挑戦してみよう！」という気持ちが自然に湧いてくるときです。「少し冒険しすぎかな？」と思うくらいが、むしろちょうどいいでしょう。
「今始めるのはもう遅いかも……」と不安になる必要もありません。また、「こうあるべき」と思い込んでいた考え方を変えるチャンスでもあります。
これまで積み重ねてきた成果に頼るだけでなく、新しいことに大胆にチャレンジすることで、運気の波に乗れるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
新しいことに冒険的にチャレンジするには、“木のパワー”を使います。おすすめは、「たたききゅうりの梅かつお和え」です。梅干しの酸味は木のパワーとして爽やかに香り、気持ちを前向きにしてくれます。箸休めにもピッタリの一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)