元NMB48川上千尋、吉本興業所属を報告「新たに俳優としての道を歩んでまいります」
【モデルプレス＝2026/01/01】元NMB48の川上千尋が2026年1月1日より吉本興業に所属したことがわかった。
【写真】吉本所属発表の元NMB、美スタイル披露
2025年12月26日をもってNMB48を卒業した川上千尋が、 2026年1月1日より吉本興業所属となった。川上はNMB48の4期生として2012年に加入し、27thシングル「好きだ虫」ではセンターを務めるなど、グループを牽引する中心メンバーとして活躍した 。今後は俳優業を中心に、より幅広い分野で活動の場を拡げていくという。
川上は「これまで大変お世話になったNMB48 から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」とコメントを寄せている。
2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました。これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し 、新たに俳優としての道を歩んでまいります。たくさんの方の記憶に残る存在になれるよう、日々精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
川上は1998年12月17日生まれ。大阪府出身・NMB48の4期生として2012年に加入。27thシングル「好きだ虫」ではセンターを務めるなど、グループを牽引する中心メンバーとして活躍。2025年12月12日に卒業を発表し、2025年12月26日のNMB48劇場公演をもってグループを卒業した。（modelpress編集部）
