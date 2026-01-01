小嶋陽菜“正月恒例”干支コスプレ披露 ワンショルタイトワンピで美スタイル輝く「女神」「世界一可愛い午」
【モデルプレス＝2026/01/01】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が1日、自身のInstagramを更新。毎年正月の恒例となっている干支のコスプレを披露し、話題となっている。
【写真】37歳元AKB神7「女神」干支コスプレ披露
小嶋は「午年だ！！今年も一緒に駆け抜けましょうね 皆様にとって素敵な1年になりますように」と挨拶。「ずっと続けてきた干支シリーズ、今年で1周しました」とつづり、美しいスタイルが際立つワンショルダーのタイトワンピースを着用した午のコスプレを披露した。
この投稿に、ファンからは「女神」「世界一可愛い午」「最強すぎる」「干支1周したのすごすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元AKB神7「女神」干支コスプレ披露
◆小嶋陽菜、午のコスプレで美スタイル輝く
小嶋は「午年だ！！今年も一緒に駆け抜けましょうね 皆様にとって素敵な1年になりますように」と挨拶。「ずっと続けてきた干支シリーズ、今年で1周しました」とつづり、美しいスタイルが際立つワンショルダーのタイトワンピースを着用した午のコスプレを披露した。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神」「世界一可愛い午」「最強すぎる」「干支1周したのすごすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】