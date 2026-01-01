1月4日からスタートする2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。（NHK総合 夜8：00〜ほか ※初回15分拡大版）。主人公は豊臣秀長。戦国時代ど真ん中、強い絆で天下統一の偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。のちに天下人となる豊臣秀吉（池松壮亮）を支え、「名参謀」と呼ばれた弟の秀長（若い頃の名は“小一郎”）を演じるのは、連続テレビ小説「虎に翼」（24）での活躍も記憶に新しい仲野太賀だ。6度目の大河ドラマ出演で射止めた主演に挑む意気込みやドラマの見どころを聞いた。

−2026年の顔となる大河ドラマの主演ということで、まずはオファーを受けた時のお気持ちをお聞かせください。

これまで5回ほど大河ドラマに出演させていただきましたが、そのたびに真ん中に立つ先輩方の背中を見ながら、「いつか自分も大河ドラマの主役を」という夢を抱いていました。ただ、俳優の仕事をする中で、それがどれだけ遠いものか痛感する日々が続き、その夢はいつしか頭の片隅に追いやられていって。そんな中、こうしてオファーをいただいたときは、その片隅にあった大きな夢がいきなり目の前に現れたようで、「こんなことがあるんだ！？」と、本当に驚きました。何か特別なものに導かれたというよりも、今までのすべての仕事がつながってたどり着いた気がして、これまでお世話になった方々の顔が頭に浮かびました。

−座長として、現場でどんなことを心掛けていますか。

「大河ドラマの座長にふさわしい人間になれるかな？」と思い描いてみましたが、でも、僕は僕でしかなく、すぐに座長然とできるわけもなくて。だから、クランクインしたときは、「自分らしくいくしかない！」と覚悟を決めました。「“自分らしく”とは何だろう？」と考えた結果、明るく楽しく、和やかな現場にできたら、と。長期間、多くのスタッフが携わり、若い方からベテランの方まで、たくさんの俳優が出入りするのが大河ドラマの現場です。少しでも皆さんがリラックスして撮影に臨める空気を作っていけたら、と考えています。

−兄・秀吉を支え、「名参謀」と呼ばれた豊臣秀長を、どのような人物と捉えていますか。

天下を制した秀吉や織田信長、徳川家康といった人物は、100人に１人かそれ以上のカリスマです。それに対して秀長は、100人のうち、99人側にいた人ではないのかなと。そういう人だからこそ、見えていた景色があったはずです。ひたすら上を目指す秀吉を支えながらも家臣や市井の人々の姿を、兄の横できちんと見て、両者の間に立っていたのが秀長なのかなと考えると、秀長が見ていた景色を大事にしながら演じたいと思っています。

−秀長について、特に印象的なエピソードがあれば教えてください。

秀長の人物像を掘り下げるに当たって印象的だったのが、奈良の壺阪寺に保管されている秀長の公像です。作られたのは江戸時代と言われ、既に豊臣政権が終わっていたにも関わらず、公像が作られたことになります。つまり、亡くなった後も、秀長のことを後世に残したいと考えた人がいたんだろうなと。そういう人望があったことを考えると、秀長はあらゆる人に目線を合わせ、手を差し伸べながら、豊臣の時代を支えようとした人だったのではないでしょうか。

−史料に残っている秀長の姿は人生の後半に当たりますが、史料のない若い頃の小一郎をどのように演じようとお考えでしょうか。

青年期の小一郎については、出自が農民で、家族や友だち、大切な人がいるという、脚本上の設定を大切にしながら、受身なだけではない能動的な人物として演じたいと思っています。例えば物語の開始当初、小一郎の幸せは家族と畑を耕しながら、平穏な生活を送ることでした。でも、野盗の襲撃も当たり前の戦国の世では、そんな願いすらかなえることが難しい。そこから生まれる小一郎の「自分らしく生きたい」というエネルギーを生き生きと表現できたら、物語の推進力になるのではと考えています。

−タイトルが「豊臣兄弟！」ということで、バディともいえる兄・藤吉郎（＝豊臣秀吉）役の池松壮亮さんとはどんなやりとりをしていますか。

池松さんとは、「今この時代に、戦国時代を舞台にした『豊臣兄弟！』をやる意味はなんだろう？」といったことを、日頃から話し合っています。数多く存在する秀吉の物語とは視点を変え、No2の秀長を主役にすることは、共感性が高い。だからこそ、多くの方に共感していただける兄弟の話であり、その上でエンタメとして、兄弟の体温が伝わるような熱量のある物語にしたいと。また、撮影の中では、課題や問題が出てくることも多いので、関わってくださる皆さんが笑顔で撮影に臨めるように、常に池松さんと相談しながら進めています。

−豊臣兄弟を語る上で欠かせないのが、主君・織田信長の存在です。信長役の小栗旬さんの印象はいかがですか。

小栗さんと出会って十数年経ちますが、共演は初めてなんです。われわれ世代の俳優で小栗さんに影響を受けなかった人はいないと思いますが、そんな小栗さんのすごさを、今更ながら実感しているところです。小栗さんは、どんなに撮影が大変でも一切、手を抜くことなく、誰よりも自分に厳しい。そういうストイックさを強く感じます。その姿は、本当に尊敬するばかりで、これが小栗さんの積み重ねてきた俳優としてのあり方なんだなと。そういう俳優としての厚みも信長役にぴったりで、こんなに説得力をもって信長を演じられる人は、他に知りません。

−小栗さんとの初共演はいかがですか。

そんなすごい方なのに、僕たちにも期待をかけてくださり、豊臣兄弟にとって大黒柱のような存在であり、語り尽くせないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、小一郎としては、信長は口にすることもはばかられるほど恐ろしい存在です。本当に日々、ひどい目に遭わされてばかりで…。下手なことを言うと、あとで信長さまに何をされるかわからないので、これくらいにしておきます（笑）。

−豊臣兄弟にとっては家族も大切な存在ですが、小一郎の家族を演じる皆さんとの共演はいかがですか。

小一郎の母なか役の坂井真紀さん、姉とも役の宮澤エマさん、妹あさひ役の倉沢杏菜さんが本当の家族のように豊臣ファミリーを包んでくださるので、現場は和気あいあいとしています。同時に、家族のシーンをより良いものにするために、プロフェッショナルな皆さんとアイデアを出し合って撮影を進めています。チームプレイで少しでも作品をよくしようとする空気がありがたく、皆さんとお芝居している時間が本当に楽しいです。

−温かな現場の空気が伝わってくるようです。

また、小一郎に欠かせないのが、白石聖さん演じる幼なじみで初恋の相手となる直です。直は、小一郎の気持ちを理解し、支え、背中を押してくれる大切な存在です。誠実に役と向き合う白石さんのお芝居には何度も心を動かされ、今までにない感情をたくさん引き出してもらいました。とても瑞々しく、誰もが好きになってしまう魅力的な直を白石さんが演じているので、ぜひ注目してください。

−それでは最後に、大河ドラマの王道ともいえる“戦国もの”に挑む意気込みをお聞かせください。

人気のある戦国時代が舞台ということで、誰もが知る有名武将が総登場し、“戦国もの”らしいドラマチックな物語が繰り広げられます。同時に、八津弘幸さん（『爆弾』（25）、「家康、江戸を建てる」（19）など）の脚本は、非常に軽やかで、それぞれのキャラクターが瑞々しく描かれているので、ワクワクさせられっぱなしで。現代劇とは異なる戦国時代ならではの演技の振り幅に、僕自身もやりがいを感じています。誰もが楽しめるエンターテインメントになっているので、ぜひご期待ください。

（取材・文／井上健一）