モロゾフのバレンタイン2026。花と酒とチョコレートで満たす私時間

日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈る文化を紹介したモロゾフ。今年も「花と酒とチョコレート」が、ゆたかなじぶん時間を提案します。お気に入りの花と一粒のチョコレート、そしてグラスを用意するだけで始まる、静かで甘やかなひととき。自分を大切に想う時間をそっと後押ししてくれる、物語性あふれるラインアップに注目です。

こころを満たす世界観とストーリー

「花と酒とチョコレート」は、朝から夜へと移ろう情景をテーマに展開。パッケージやネーミング、味わいに至るまで、日常に寄り添う詩的な世界観が息づいています。

ほんのり甘く、ここちよい余韻は、自分と向き合う静かな時間にぴったり。特設サイトや公式インスタグラムでも、その世界観が丁寧に表現されています。

情景で選ぶ全ラインアップ紹介

★NEW★Scene1「窓明かりと朝のうた」6個入/1,296円。心弾む朝を描いた軽やかな一箱。

★RENEWAL★Scene2「赤い果実と気まぐれな午後」7個入/1,512円。フルーツと花に包まれる昼下がり。

★RENEWAL★Scene3「茜さす光と空想リズム」7個入/1,512円。夕暮れのやさしい余韻を閉じ込めて。

★RENEWAL★Scene4「満月とネコのねごと」7個入/1,512円。眠れぬ夜に寄り添う静かな甘さ。

★RENEWAL★「プレザントデーブック」12個入/2,592円。4つの情景を綴るアルバムのような一箱。

★RENEWAL★「フラワリーバトン」3個入/各648円。カラーはコスモスイエロー、スズランパープル。

★NEW★「フラワリーカン」19個入(2段詰)/3,456円。ご褒美感たっぷりの贅沢アソート。

わたしを満たす、バレンタイン

誰かのためだけでなく、自分のために選ぶバレンタインも素敵。モロゾフの「花と酒とチョコレート」は、そんな想いに静かに寄り添います。

一粒ごとに広がる情景と余韻が、忙しい日々にやさしい余白をプラス。甘い時間を丁寧に味わいたい大人の女性にこそ選んでほしいシリーズです♡