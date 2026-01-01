女優でプロ雀士の山本ひかる（34）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子妊娠を発表した。

「【ご報告】」とし、直筆の文書を投稿。「新年あけましておめでとうございます。いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます」とした上で、「私事ではございますが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と報告した。

「おかげさまで母子ともに穏やかに過ごしており、日々、周囲の皆さまに支えられていることを実感しております」と記した。

「今後の活動につきましては、健康を最優先に、無理のない範囲で続けてまいります」と伝え、「温かく見守っていただけましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

2005年に第1回「アミューズお姫様オーディション」で準グランプリを受賞。07年にフジテレビ「わたしたちの教科書」でドラマデビューし、09年にテレビ朝日「仮面ライダーW」のヒロインを務めた。13年からテレ朝「科捜研の女シリーズ」で涌田亜美を演じている。18年にはプロ競技麻雀団体「RMU」に入会した。私生活では24年1月に結婚を発表している。