お笑いタレントの東MAXが12月31日に自身のアメブロを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告した。

この日、東MAXは「ひとりでお勉強中 いつの間にか56歳の誕生日になってた」と報告。「お誕生日会は先日やってもらったからね」と切り出し「安めぐみさま主催 美味しい焼肉屋さんでね」と妻でタレントの安めぐみが誕生日会を主催してくれたことを明かした。

続けて「家族と仲間と いろんなプレゼントもらっちゃった ありがたや〜ありがたや〜」と感謝を述べ「いい感じに酔ったのでトイレを探しながらうた様と恵比寿駅デート」と長女との仲睦まじい2ショットを公開した。

また、最近の食生活について「ここのとこ毎日ケーキとお肉食べてるな 昨日はすき焼き 誕生日会の前も焼肉」と告白。レバーの写真とともに「このレバー凄くない 角もキリっと立って鮮度が良いのがわかるでしょ」とつづった。

最後に、誕生日当日は「12時間くらいお勉強しちゃった エラーイ！」と明かし「明日もやんべかね」とブログを締めくくった。