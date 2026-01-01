TBS NEWS DIG Powered by JNN

&TEAM¤ÎK¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÂ³¤­¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤äÇ®µ¤¤òÀº°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×

¸µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Â¶ÈÃÄÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¡£6¶è¤Ç¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅèÄÅÍºÂç¡Ê25¡Ë¤¬ºòÇ¯¤Î¼«¿È¤Îµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ë¶è´Ö¿·µ­Ï¿¡Ê32Ê¬27ÉÃ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥È¥Ã¥×¤ò»à¼é¡£½éÍ¥¾¡¤ØºÇ½ª¶è´Ö¤È¤Ê¤ë7¶è¡¢ÄáÀîÀµÌé¡Ê23¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥­¥ê¥ì¡¼¤·¤¿¡£

1¶è¤Ç¤ÏÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¡¢µÈÅÄ祐Ìé¡Ê28¡Ë¤¬9°Ì¤Ç2¶è¤Îº£¹¾Í¦¿Í¡Ê27¡Ë¤Ë·Ò¤°¤È¡¢º£¹¾¤Ï8¿ÍÈ´¤­¤Î¶è´Ö¿·¡Ê1»þ´Ö01Ê¬11ÉÃ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£3¶è¤ÎÎëÌÚÎÝ¿Í¡Ê28¡Ë¡¢¥Æ¥â¥¤ ¥Þ¥¤¥±¥ë ¥­¥×¥é¥ó¥¬¥Ã¥È¡Ê20¡Ë¤âÀèÆ¬¤ò¼é¤ê5¶è¡¢ÀÄ»³³Ø±¡ÂçOB¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¡¦ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥­¤¬ÅÏ¤Ã¤¿¡£

ÂÀÅÄ¤Ï¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÆ²¡¹¤ÎÁö¤ê¤Ç2°Ì¤Î¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤È1Ê¬18ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷Áö¡£¥È¥Ã¥×¤ÇÅèÄÅ¤Ë·Ò¤¤¤À¡£Á°²óÂç²ñ¤â6¶è¤òÁö¤ê¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅèÄÅ¤Ï5­Ò¤ò14Ê¬46ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¡¢ÆÈÁö¾õÂÖ¡£2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤ÎÂ¼¾¾·ÉÅ¯¡Ê23¡Ë¤òÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£

10­Ò¤òÄÌ²á¤·±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÅèÄÅ¤Ï¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¶á¤Å¤¯Áö¤ê¡£¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤Ë2Ê¬08ÉÃ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢ÂÀÅÄ¤ÈÆ±¤¸ÀÄ»³³Ø±¡Âç½Ð¿È¤ÎÄáÀî¤Ë¥¿¥¹¥­¤ò·Ò¤¤¤À¡£

4°Ì¤Ç6¶è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÅÄÃæ½¨¹¬¡Ê35¡Ë¤¬1¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢3°Ì¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¡¦ÉþÉôÍ¦ÇÏ¡Ê32¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥­¤òÂ÷¤·¤¿¡£