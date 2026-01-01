チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子女児誕生を報告した。報告動画の中では、愛娘が動画に登場する可能性についても言及し、顔を隠さない意向であることも示した。

はじめしゃちょーは「私事ではありますが2026年の最初ということで報告がございます。赤ちゃんが生まれました」と発表。赤ちゃんを抱いて再び画面に登場し、「世の中には他の赤ちゃんもいっぱいいるんですよ。うちの子が一番可愛いです」と親バカぶりを発揮した。

はじめしゃちょーは2012年8月に自身のチャンネルを開設し、ユーチューバーとしての活動を開始。チャンネル登録者数は1630万人と、日本を代表するユーチューバーとして人気を博している。私生活では昨年8月に年下の一般女性との結婚を発表した。

また、「ミニはじ」と呼ぶ娘について「子供を動画に出すか出さないかっていう判断もあるんですけども、僕は娘と楽しい動画が撮れたら幸せなので、僕的には撮りたいと思ってて」ｔと、動画に“出演”する可能性に言及。

子供の顔出しに関しては「出すというよりかは隠さないっていう方向で行きたい」と強調。「いろんな人と話し合って審議を重ねた結果です。妻ともたくさん話し合いましたし、事務所ともお話しした」とした上で、「顔を隠すと普通に子供が楽しめるはずのものが楽しめなかったり、お出かけする時もバレないようにコソコソしたりとか、子供にとってそれはいいのかなって思いまして」と意図を説明していた。