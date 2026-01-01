音楽プロジェクト『M学園（仮）』より、宇田川ほまれ＆宇田川とまれ（CV：富田美憂＆羊宮妃那）による「にんころダンス」カバーのデジタルリリースが決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽プロジェクト『M学園（仮）』の宇田川ほまれ&宇田川とまれ（CV：富田美憂&羊宮妃那）による「にんころダンス」カバー楽曲が2026年1月21日にデジタルリリースされることが決定した。

動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターチーム・MARUMOCHI from HoneyWorksが手掛ける音楽プロジェクト『M学園（仮）』。今回、宇田川ほまれ（CV:富田美憂）、宇田川とまれ（CV:羊宮妃那）がカバーするのは、HoneyWorks feat.ハコニワリリィによる「にんころダンス」だ。今年の4月に本家Music Videoが公開された際には、キャッチーな楽曲にあわせた金属8gによるポップな映像が人気を博したが、映像の終盤には宇田川ほまれ&とまれが登場し、「To Be Continued…?」で意味ありげに締めくくられれていた。満を持してほまれ&とまれによるカバーということで、リリースを楽しみに待ちたい。

●配信情報

「にんころダンス」

宇田川ほまれ&宇田川とまれ（CV：富田美憂&羊宮妃那）ver.

1月21日デジタルリリース

配信リンクはこちら

https://lnk.to/ninkoromver

「にんころダンス」

HoneyWorks feat.ハコニワリリィ

配信リンクはこちら

https://lnk.to/ninkorodance

●作品情報

『M学園(仮)』

【キャスト】

栗田りん：立花日菜

冴島まき：鬼頭明里

宇田川ほまれ：富田美憂

宇田川とまれ：羊宮妃那

須佐乃みあ：佐倉綾音

＜MARUMOCHI from HoneyWorks＞

「HoneyWorks」のGomとサポートメンバーKaoruが立ち上げたクリエイターチーム。楽曲制作を中心に行い、音楽プロデューサーとしての役割を担う。その他にも映像制作、レコーディング、レコーディングエンジニアリング、ライブ運営、アーティストマネージメントなど、クリエイティブレーベルとして総合的ソリューションの提供を行っている。

©MARUMOCHI LABEL

関連リンク

『M学園(仮)』公式サイト

https://m-academy-pj.com/