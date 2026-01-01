音楽プロジェクト『M学園（仮）』より、宇田川ほまれ＆宇田川とまれ（CV：富田美憂＆羊宮妃那）による「にんころダンス」カバーのデジタルリリースが決定！
音楽プロジェクト『M学園（仮）』の宇田川ほまれ&宇田川とまれ（CV：富田美憂&羊宮妃那）による「にんころダンス」カバー楽曲が2026年1月21日にデジタルリリースされることが決定した。
動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターチーム・MARUMOCHI from HoneyWorksが手掛ける音楽プロジェクト『M学園（仮）』。今回、宇田川ほまれ（CV:富田美憂）、宇田川とまれ（CV:羊宮妃那）がカバーするのは、HoneyWorks feat.ハコニワリリィによる「にんころダンス」だ。今年の4月に本家Music Videoが公開された際には、キャッチーな楽曲にあわせた金属8gによるポップな映像が人気を博したが、映像の終盤には宇田川ほまれ&とまれが登場し、「To Be Continued…?」で意味ありげに締めくくられれていた。満を持してほまれ&とまれによるカバーということで、リリースを楽しみに待ちたい。
●配信情報
「にんころダンス」
宇田川ほまれ&宇田川とまれ（CV：富田美憂&羊宮妃那）ver.
1月21日デジタルリリース
配信リンクはこちら
https://lnk.to/ninkoromver
「にんころダンス」
HoneyWorks feat.ハコニワリリィ
配信リンクはこちら
https://lnk.to/ninkorodance
●作品情報
『M学園(仮)』
【キャスト】
栗田りん：立花日菜
冴島まき：鬼頭明里
宇田川ほまれ：富田美憂
宇田川とまれ：羊宮妃那
須佐乃みあ：佐倉綾音
＜MARUMOCHI from HoneyWorks＞
「HoneyWorks」のGomとサポートメンバーKaoruが立ち上げたクリエイターチーム。楽曲制作を中心に行い、音楽プロデューサーとしての役割を担う。その他にも映像制作、レコーディング、レコーディングエンジニアリング、ライブ運営、アーティストマネージメントなど、クリエイティブレーベルとして総合的ソリューションの提供を行っている。
©MARUMOCHI LABEL
