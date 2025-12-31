2026年3月23日に『リスアニ！Vol.60「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［下］コズミック・プロダクション＆リズムリンク編』発売決定！完全数量限定セットはESバンドによる貴重なアレンジを加えた計7曲入りのCD付き！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年8月に発売した『リスアニ！Vol.59「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［上］スターメイカープロダクション＆ニューディメンション編』に続き、下巻となる『リスアニ！Vol.60「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［下］コズミック・プロダクション＆リズムリンク編』が3月23日（月）に発売されることが決定した。

「あんさんぶるスターズ！！」はスマートフォン向けアイドル育成アプリとして2025年4月に10周年を迎え、アプリだけでなく、アイドルたちがステージ上でパフォーマンスを披露するバーチャル音楽ライブ「スタライ」やキャスト陣によるリアルライブ「スタフォニ」など様々な展開をし続けている。現在は58名のアイドルが存在しており精力的に進化し続けているコンテンツだ。

今回の『リスアニ！「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［下］コズミック・プロダクション＆リズムリンク編』では、コズミック・プロダクション、リズムリンクに所属するユニットに加え、2025年10月24日に発表された新ユニット・MELLOW DEAR USを特集。

表紙を飾る斎宮 宗の所属するValkyrieからは、高橋広樹（斎宮 宗役）×大須賀 純（影片みか役）、裏表紙を飾る羽風 薫の所属するUNDEADからは、増田俊樹（朔間 零役）×細貝 圭（羽風 薫役）が撮りおろし&インタビューで登場。

ほかにもEden、Crazy:B、Ra*bits、紅月の代表キャストや、2winkの葵 ひなた／葵 ゆうたを演じる斉藤壮馬、MELLOW DEAR USのメンバーらの撮りおろし&インタビューを掲載。楽曲レビューやArte Refactら「あんさんぶるスターズ！！」の楽曲には欠かせないクリエイター陣のインタビューにも注目してもらいたい。様々な切り口で「あんさんぶるスターズ！！」の10年とこれからを紐解いていく。

なお今回も、ESバンドによるバンドアレンジが施された貴重なスペシャルCD付きの限定版も同時発売！上巻のCDとは異なる楽曲を収録したこちらは完全数量限定となっているので早めの予約がおすすめだ。

「スタライ」の歴史を1冊にコンプリートした『リスアニ！あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE memorial book「スタライ！！」』は現在好評発売中。ぜひそちらも併せてチェックしてみてほしい！

●発売情報

リスアニ！Vol.60「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［下］コズミック・プロダクション＆リズムリンク編

2026年3月23日（月）発売

【スペシャルCD（7曲入り予定）付き完全数量限定セット】

定価：￥4,950（本体：￥2,000＋税10％、CD：￥2,500＋税10％）

【本のみ】

定価：￥2,200（本体：￥2,000＋税10％）

160P（予定）／判型：A5

発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【本体内容】

■キャスト撮りおろしインタビュー

Valkyrie：高橋広樹（斎宮 宗役）×大須賀 純（影片みか役）

UNDEAD：増田俊樹（朔間 零役）×細貝 圭（羽風 薫役）

Eden：花江夏樹（巴 日和役）

2wink：斉藤壮馬（葵 ひなた役／葵 ゆうた役）

Crazy:B：山口智広（椎名ニキ役）

Ra*bits：比留間俊哉（真白友也役）

紅月：神永圭佑（神崎颯馬役）

MELLOW DEAR US：岩崎諒太（小鹿ジュイス役）×今井文也（円果望見役）×辻 史人（久遠舞珠役）×服部想之介（甘楽チトセ役）

Jin & Akiomi：樋柴智康（佐賀美 陣役）×駒田 航（椚 章臣役）

■Arte Refactメンバー座談会

桑原 聖×宮家智彦×矢鴇つかさ×原田 篤×酒井拓也×本多友紀×山本恭平

■クリエイターインタビュー

松井洋平／こだまさおり

■「あんさんぶるスターズ！！」楽曲クリエイターコメント

■「あんさんぶるスターズ！！」楽曲レビュー

■キャストライブアーカイブ

ほか

【CD内容】

Eden / Absolute Perfection

Valkyrie / 麗しのナイチンゲール

2wink / 2winkle Star Beat☆

Crazy:B / Helter-Spider

UNDEAD / Melody in the Dark

Ra*bits / メルティ♡キッチン

紅月 / LOUDEST BUGS

※こちらは上巻のCDデザインになります

［取り扱い／スペシャルCD付き完全数量限定セット］

・あんさんぶるスターズ！！ストア（店舗）

・アニメイト

オンライン：1月5日（月）18:00スタート

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3362194/

店頭：1月8日（金）営業開始時刻よりスタート（予定）

※店舗によっては店頭での予約開始が後日となる場合がございます

［取り扱い／本のみ］

・アニメイト

オンライン：1月5日（月）18:00スタート

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3362192/

店頭：１月８日（金）営業開始時刻よりスタート（予定）

※店舗によっては店頭での予約開始が後日となる場合がございます

・そのほか全国の専門店・書店・オンラインにて販売予定

©2014-2019 Happy Elements K.K

■発売中の商品■

リスアニ！Vol.59「あんさんぶるスターズ！！」音楽大全［上］スターメイカープロダクション＆ニューディメンション編

好評発売中

詳細はこちら

https://www.lisani.jp/0000284808/

【スペシャルCD付き完全数量限定セット】

定価：￥4,950（本体：￥2,000＋税10％、CD：￥2,500＋税10％）

＜CD収録楽曲＞

01. Never-ending Stage!!!! / fine

02. 1st SING-ALONG☆ / Trickstar

03. Colors Arise / 流星隊

04. 翼モラトリアム / ALKALOID

05. Wonderful Happiness / Knights

06. Temptation Magic / Switch

07. 愉快痛快 That’s alright! / MaM

【本のみ】

定価：￥2,200（本体：￥2,000＋税10％）

160P（予定）／判型：A5

発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【本体内容】

■キャスト撮りおろしインタビュー

Trickstar：前野智昭（氷鷹北斗役）×柿原徹也（明星スバル役）

Switch：野島健児（逆先夏目役）×石川界人（青葉つむぎ役）×山本和臣（春川 宙役）

fine：緑川 光（天祥院英智役）

流星隊：中島ヨシキ（南雲鉄虎役）

ALKALOID：梶原岳人（天城一彩役）

Knights：土田玲央（朱桜 司役）

MaM：鳥海浩輔（三毛縞 斑役）

Special for Princess!：豊島修平（エス役）×榊原優希（カンナ役）×草野太一（ユメ役）×照井悠希（ライカ役）

■Arte Refactメンバー座談会

桑原 聖×宮家智彦×矢鴇つかさ×原田 篤×酒井拓也×本多友紀×山本恭平

■クリエイターインタビュー

松井洋平／こだまさおり

■ミュージックレビュー

ほか

［取り扱い／スペシャルCD付き完全数量限定セット］

・あんさんぶるスターズ！！ストア（店舗）

・アニメイト（店舗＋オンライン）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3153328/

※店舗によっては店頭での予約開始が後日となる場合がございます

［取り扱い／本のみ］

全国の専門店・書店・オンライン

©2014-2019 Happy Elements K.K

-----------------

リスアニ！あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE memorial book「スタライ！！」

好評発売中

詳細はこちら

https://www.lisani.jp/0000280799/

【『「スタライ！！」影アナウンスCOMPLETE FILE』付き完全数量限定セット】

定価：￥4,400（本体：￥2,000＋税10％、別冊：￥2,000＋税10％）

【本のみ】

定価：￥2,200（本体：￥2,000＋税10％）

ページ数（本体）：96P／判型：A4正寸

ページ数（別冊）：128P／判型：A4正寸

発行・発売：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【本体内容】

■あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE ARCHIVES 2017-2024

・1st Tour“Morning Star!”

・2nd Tour“Bright Star!”

・3rd Tour“Double Star!” ver.RISE / DEEP

・4th Tour“Prism Star!” ver.REFRACT / SCATTER

・5th Tour“Stargazer” ver.ALBA / SERATA

・BRAND NEW STARS!!

・6th Tour“Synchronic Spheres”

・7th Tour“Allied Worlds”

・8th Tour“Praesepe #Cancer”

・9th Tour“Trapezium #Orion”

■「スタライ」バンドメンバー座談会

yas nakajima（Gt.）×仁耶（Gt.）×Igo（Ba.）×宇都圭輝（Key.）×裕木レオン（Dr.）×白須 今（Vn.）×桑原 聖（Prod.）

■「スタライ」パフォーマンスユニット紹介

fine／Trickstar／流星隊／ALKALOID／Eden／Valkyrie／2wink／Crazy:B／UNDEAD／Ra*bits／紅月／Knights／Switch／MaM／Double Face

【『「スタライ！！」影アナウンスCOMPLETE FILE』付き完全数量限定セット】

定価：￥4,400（本体：￥2,000＋税10％、別冊：￥2,000＋税10％）

14万字以上に及ぶ「スタライ」全影アナウンスの書き起こしを掲載

［取り扱い／【『「スタライ！！」影アナウンスCOMPLETE FILE』付き完全数量限定セット】

・あんさんぶるスターズ！！ストア（店舗）

・アニメイト（店舗＋オンライン）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3078867/

［取り扱い／本のみ］

全国の専門店・書店・オンライン

©2017 Happy Elements K.K／あんスタ！ドリームライブ製作委員会

©2018 Happy Elements K.K／スタライ製作委員会

©2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト

