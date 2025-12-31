京都アニメーション×週刊少年ジャンプ！『ルリドラゴン』TVアニメ制作決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デジタル版「週刊少年ジャンプ」隔号連載作品『ルリドラゴン』が京都アニメーション制作でTVアニメ化することが発表された。

放送はだいぶさき。ということで、今後の情報解禁をお楽しみに！

さらに、原作・眞藤雅興先生よりイラストも到着！こちらのイラストは新しくオープンしたTVアニメ公式Xでも紹介されている。

＜コメント全文＞

ルリドラゴン

今年も読んでくれてありがとうございました。

「氷菓」が特に好きな京アニ作品なのですが中でも多視点で動く文化祭パート。

店番をする奉太郎の一部始終が一番楽しくて好きです。座ってるだけなのに！！

そんな京都アニメーションさん制作でこの漫画―

アニメ化します。

眞藤雅興

●作品情報

『ルリドラゴン』

TVアニメ化決定！

原作：眞藤雅興『ルリドラゴン』（集英社ジャンプコミックス刊）

制作：京都アニメーション

原作情報

集英社 デジタル版「週刊少年ジャンプ」連載中！

コミックス既刊4巻発売中（ジャンプコミックス）

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-883285-2

＜あらすじ＞

高校生の青木ルリは、ある朝目覚めると突然頭にツノが生えていた！ 実は父親が龍だから遺伝かも？ と母に言われたルリは戸惑いながらも、とりあえず学校へ…。見慣れないツノに興味津々なクラスメイト達に加えさらにもう一つのドラゴン体質が明らかに!? いつもの毎日にちょっとした異変──。

ドラゴンガール・ルリの日常がゆるっと始まる。

©眞藤雅興／集英社・京都アニメーション

関連リンク

TVアニメ『ルリドラゴン』公式X

https://x.com/RuriDra_anime