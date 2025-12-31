Morfonica、5th Anniversary LIVE「Maestoso」開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月30日(火)、大宮ソニックシティ 大ホールにて、Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催された。

活動5周年を迎えたMorfonicaによる、2025年を締めくくる単独公演は全席ソールドアウト。オープニングでは、メトロノームの音が鳴り響き、テンポが「Andante」から「Maestoso」へと変化。ハープの音に合わせて重厚感のある青い幕が開くと、Morfonicaではお馴染みの思い出が詰まった“本”が登場。表紙が開き、物語がスタートする演出で幕を開けた。

本編では、まず1st Single 表題曲「Daylight -デイライト- 」を披露。結成当時のリアルバンドMVの映像を背に、現在の5人が演奏するステージに会場は早くも大熱狂。以降、5年間の軌跡を辿るように活動初期の楽曲から披露した。

中盤では「誓いのWingbeat」を披露し一段と熱気が高まると、続いてポエトリーパートへ。バックステージでメンバーが過去の物語を振り返る内容で、懐かしさを感じさせるエモーショナルな展開に。衣装チェンジしたメンバーが再び登場し、「メランコリックララバイ」を披露すると、お馴染みの振り付けで会場は一体感に包まれた。

終盤にかけて近年リリースされた楽曲が演奏され、本編ラストでは最新Singleの表題曲「Feathered Dreams」をライブ初披露。ラストのサビで羽が舞う演出と相まって、盛り上がりは最高潮となった。

アンコールでは、月ノ森女子学園の制服に衣装チェンジ。ガルパで配信中の最新曲「Resonant Strings」をライブ初披露したのち、アニメ「BanG Dream! Morfonication」の挿入歌「寄る辺のSunny, Sunny」で公演はフィナーレへ。銀テープが降り注ぎ、5年間の感謝と祝福に包まれたアニバーサリーライブは、大歓声とともに幕を下ろした。

さらに新情報として来年4月の9th Singleリリースに加えて、9月には単独ライブの開催も発表された。

1月にはトークイベント、2月にはBanG Dream! 10th Anniversary LIVE「In the name of BanG Dream!」への出演も控えているMorfonica。2026年の活動にも引き続き注目だ。

Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」

2025年12月30日(火) 開場 17:00／開演 18:00

会場：大宮ソニックシティ 大ホール

出演：Morfonica（進藤あまね、直田姫奈、西尾夕香、mika、Ayasa）

公演詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/morfonica_live_2025

＜セットリスト＞

M1. Daylight -デイライト-

M2. ブルームブルーム

M3. flame of hope

M4. ハーモニー・デイ

M5. Secret Dawn

M6. fly with the night

M7. Nevereverland

M8. 誓いのWingbeat

M9. メランコリックララバイ

M10. 両翼のBrilliance

M11. きょうもMerry go rounD

M12. Tempest

M13. Polyphonyscape

M14. Portray Empathy

M15. Feathered Dreams

EN1. Resonant Strings

EN2. 寄る辺のSunny, Sunny

アーカイブ配信受付中

本公演では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。是非ご自宅でもライブの模様をお楽しみください。

配信チケット

価格：5,500円(税込)

販売期間：〜2026年1月6日(火) 21:00まで

配信期間：〜2026年1月6日(火) 23:59まで

国内配信 受付URL

https://eplus.jp/morfonica_5thal/st/

海外配信 受付URL

https://ib.eplus.jp/morfonica_5thal_st

セトリプレイリスト

https://bmu.lnk.to/morfonica_live_Maestosopr

●リリース情報

Morfonica New Single

「Resonant Strings」

2026年4月22日発売

収録内容や予約開始時期などの詳細は、後日公開いたします。

●ライブ情報

Morfonica単独ライブ 開催決定

2026年9月22日(火・祝)

会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN

詳しくはこちら

https://bang-dream.com/events/morfonica_live_2026

Morfonica トークイベント

「モニ会へようこそ♪〜放課後のお茶会〜」

チケット好評発売中

2026年1月7日(水)、上野・飛行船シアター

1部 開場13:00／開演14:00（予定）

2部 開場17:00／開演18:00（予定）

会場：飛行船シアター

チケット好評発売中

https://eplus.jp/morfonica_talk_2026/

※先着順・上限数に達し次第終了

詳しくはこちら

https://bang-dream.com/events/morfonica_talk_2026

＜「BanG Dream!（バンドリ！）」とは＞

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ

関連リンク

「BanG Dream!（バンドリ！）」公式サイト

https://bang-dream.com/