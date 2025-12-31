MADKID、 Zepp Shinjukuでのワンマンライブが大盛況のうちに終了。来年5月13日に渋谷クラブクアトロにて主催ライブの開催が決定！
2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。
そんなMADKIDが12月30日、Zepp Shinjukuにてワンマンライブを開催した。
「BREAKNECK AXCELERATION」というサブタイトル通り、猛烈に勢いのあるパフォーマンスを披露し、来場した観客とともに大熱狂の1日を過ごした。先週24日にリリースされたTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK 」オープニングテーマ「Mad Pulse」を始め、「RISE」、「Bring Back」など代表曲を多数披露。昼公演では、今年1〜2月に北米ツアーをともに回ったバイリンガルロックシンガーのナノがサプライズで登場。上記シングルのカップリング曲として収録されているコラボ曲「Silence Shatter (feat. ナノ)」を初披露した。
夜公演では流田Projectをバックバンドに迎え、全編バンド編成でのパフォーマンスを披露。『ダンスロック』を自身の音楽軸だと標ぼうして活動するMADKIDの音楽性とバンド演奏の親和性を存分に活かしたステージで観客を魅了した。
更に公演終了後、来年5月13日に主催ライブ「Future Notes SPECIAL」を開催する事が発表された。ゲストに俳優・アーティストとして他方面で活躍する福澤侑を迎え、渋谷クラブクアトロで開催する。チケットは26年1月中旬より先行受付を開始予定。詳細は公式サイト・SNSをチェックしてほしい。
猛烈な勢いで加速を続ける5人から2026年も目が離せない。
●ライブ情報
2026/5/13(水) 開催
Future Notes Fes SPECIAL
会場：渋谷クラブクアトロ
出演：MADKID、福澤侑
チケット先行申込受付：2026年1月中旬より受付開始予定
チケット価格：スタンディング￥7,000(税込)
●リリース情報
MADKID 12th SINGLE
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ
「Mad Pulse」
発売中
購入はこちら
https://mdkd.lnk.to/MadPulse
【Type-A（CD＋16P BOOKLET）】
価格：￥2000＋税
【Type-B（CD Only）】
価格：￥1500＋税
＜CD＞
M1. Mad Pulse（TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ）
Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ナノ)
Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿
M3. We Go
Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
＜MADKID Profile＞
2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。
TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。
今年1月〜２月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。
今年12月にはグループ最大規模のワンマンライブ「BREAKNECK AXCELERATION」をZepp Shinjukuで開催。
関連リンク
MADKID オフィシャルサイト
https://columbia.jp/madkid/