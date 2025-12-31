MADKID、 Zepp Shinjukuでのワンマンライブが大盛況のうちに終了。来年5月13日に渋谷クラブクアトロにて主催ライブの開催が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。

そんなMADKIDが12月30日、Zepp Shinjukuにてワンマンライブを開催した。

「BREAKNECK AXCELERATION」というサブタイトル通り、猛烈に勢いのあるパフォーマンスを披露し、来場した観客とともに大熱狂の1日を過ごした。先週24日にリリースされたTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK 」オープニングテーマ「Mad Pulse」を始め、「RISE」、「Bring Back」など代表曲を多数披露。昼公演では、今年1〜2月に北米ツアーをともに回ったバイリンガルロックシンガーのナノがサプライズで登場。上記シングルのカップリング曲として収録されているコラボ曲「Silence Shatter (feat. ナノ)」を初披露した。

夜公演では流田Projectをバックバンドに迎え、全編バンド編成でのパフォーマンスを披露。『ダンスロック』を自身の音楽軸だと標ぼうして活動するMADKIDの音楽性とバンド演奏の親和性を存分に活かしたステージで観客を魅了した。

更に公演終了後、来年5月13日に主催ライブ「Future Notes SPECIAL」を開催する事が発表された。ゲストに俳優・アーティストとして他方面で活躍する福澤侑を迎え、渋谷クラブクアトロで開催する。チケットは26年1月中旬より先行受付を開始予定。詳細は公式サイト・SNSをチェックしてほしい。

猛烈な勢いで加速を続ける5人から2026年も目が離せない。

●ライブ情報

2026/5/13(水) 開催

Future Notes Fes SPECIAL

会場：渋谷クラブクアトロ

出演：MADKID、福澤侑

チケット先行申込受付：2026年1月中旬より受付開始予定

チケット価格：スタンディング￥7,000(税込)

●リリース情報

MADKID 12th SINGLE

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ

「Mad Pulse」

発売中

購入はこちら

https://mdkd.lnk.to/MadPulse

【Type-A（CD＋16P BOOKLET）】



価格：￥2000＋税

【Type-B（CD Only）】



価格：￥1500＋税

＜CD＞

M1. Mad Pulse（TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」OPテーマ）

Lyrics: LIN, YUKI Music: pw.a, Yuka Niiyama Arrangement: pw.a

M2. Silence Shatter (feat. ナノ)

Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ナノ Music: 松淵歩 Arrangement: 小山寿

M3. We Go

Lyrics: MADKID Music & Arrangement: hisakuni Additional Band Arrangement & Play: ヤマサキテツヤ

M4. Mad Pulse (Instrumental)

M5. Silence Shatter (feat. ナノ) (Instrumental)

M6. We Go (Instrumental)

