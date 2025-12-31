紫 今、1月アニメ『勇者のクズ』EDテーマ「メンタルレンタル」配信＆CDリリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「メンタルレンタル」を2026年1月11日(日)に配信リリース、2026年2月18日(水)にCDリリースすることが発表された。

本楽曲は、日本テレビ系にて2026年1月10日より順次全国放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールEDテーマとなっており、配信リリースのジャケットも公開されている。

さらに2月18日(水)リリースのCDには、2025年11月6日(木) に開催されたワンマンライブ”Backrooms Parade”より「ウワサのあの子」「魔性の女A」「凡人様 - Acoustic ver.」のライブ音源が収録される。

紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。2025年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。

本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEOの再生も1,000万回を超えている。

新曲「メンタルレンタル」は、中毒性のあるリズムとメロディーに乗せて自分に向き合い葛藤する様を唄った、音楽ファン必聴の一曲となっている。紫 今は「ヤシロの心の闇が、亜希ちゃんのポジティブなメンタルに影響を受け葛藤しながらも、成長していく姿を曲にしました」とコメントしている。

また来年3月には東名阪ツアーも決定しており、楽曲・ライブともに今後の活躍から目が離せない。

●リリース情報

紫 今「メンタルレンタル」

2026年1月11日(日) 配信リリース

予約はこちら

https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental

2026年2月18日(水) CD発売

品番：SRCL-13539

価格：完全生産限定盤 1,900円(税込)

予約はこちら

https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental

●作品情報

TVアニメ『勇者のクズ』

＜放送情報＞

日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55〜 順次全国放送

AT-X 1月18日(日)より

毎週日曜23:00〜 放送

リピート放送

毎週木曜29:00〜 放送

毎週日曜 8:00〜 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます

●MULASAKI IMA presents. “MICELLE” 開催情報

＜大阪公演＞

開催日：3月21日(土)

場所：Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今、Lavt

＜名古屋公演＞

開催日：3月22日(日)

場所：ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今、Dannie May

＜東京公演＞

開催日：3月29日(日)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今、TOOBOE

関連リンク

MULASAKI IMA presents. “MICELLE” オフィシャルサイト

https://mulasaki-ima.com/live/detail/?liveid=54687

紫 今 オフィシャルサイト

https://mulasaki-ima.com/