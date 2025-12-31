紫 今、1月アニメ『勇者のクズ』EDテーマ「メンタルレンタル」配信＆CDリリースが決定
紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「メンタルレンタル」を2026年1月11日(日)に配信リリース、2026年2月18日(水)にCDリリースすることが発表された。
本楽曲は、日本テレビ系にて2026年1月10日より順次全国放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールEDテーマとなっており、配信リリースのジャケットも公開されている。
さらに2月18日(水)リリースのCDには、2025年11月6日(木) に開催されたワンマンライブ”Backrooms Parade”より「ウワサのあの子」「魔性の女A」「凡人様 - Acoustic ver.」のライブ音源が収録される。
紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。2025年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。
本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEOの再生も1,000万回を超えている。
新曲「メンタルレンタル」は、中毒性のあるリズムとメロディーに乗せて自分に向き合い葛藤する様を唄った、音楽ファン必聴の一曲となっている。紫 今は「ヤシロの心の闇が、亜希ちゃんのポジティブなメンタルに影響を受け葛藤しながらも、成長していく姿を曲にしました」とコメントしている。
また来年3月には東名阪ツアーも決定しており、楽曲・ライブともに今後の活躍から目が離せない。
●リリース情報
紫 今「メンタルレンタル」
2026年1月11日(日) 配信リリース
予約はこちら
https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental
2026年2月18日(水) CD発売
品番：SRCL-13539
価格：完全生産限定盤 1,900円(税込)
予約はこちら
https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental
●作品情報
TVアニメ『勇者のクズ』
＜放送情報＞
日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール
毎週土曜24:55〜 順次全国放送
AT-X 1月18日(日)より
毎週日曜23:00〜 放送
リピート放送
毎週木曜29:00〜 放送
毎週日曜 8:00〜 放送
※放送日時は都合により変更になる可能性がございます
●MULASAKI IMA presents. “MICELLE” 開催情報
＜大阪公演＞
開催日：3月21日(土)
場所：Yogibo META VALLEY
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今、Lavt
＜名古屋公演＞
開催日：3月22日(日)
場所：ell.FITS ALL
開場/開演：17:30/18:00
出演：紫 今、Dannie May
＜東京公演＞
開催日：3月29日(日)
場所：渋谷CLUB QUATTRO
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今、TOOBOE
