小関裕太、17歳ショットにファン歓喜「今も昔もかっこいい」「あどけなくて可愛い」直筆メッセージも公開
【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の小関裕太が12月29日、自身のInstagramを投稿。17歳当時の写真や、直筆メッセージなどを公開した。
【写真】30歳イケメン俳優「あどけなくて可愛い」17歳ショット
12月27日・28日に開催されたアミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」に出演した小関。「2012年17歳写真を一枚だけ混ぜてみました」と記して今年のオフショットとともにノースリーブの革のトップスを着てポーズをとっている17歳当時の写真を公開した。「それよりもずっと前の小学生の時からの”憧れ”がここにあって僕の人生からは切り離せない青春が沢山詰まっています」とイベントへの思いを綴った。
また、世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指す imperfect（インパーフェクト）とのコラボレーションで作ったコーヒーのオリジナルブレンドを紹介する直筆メッセージも公開している。
この投稿に、ファンからは「17歳フレッシュすぎる」「今も昔もかっこいい」「あどけなくて可愛い」「字が丁寧で綺麗」「青春」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳イケメン俳優「あどけなくて可愛い」17歳ショット
◆小関裕太、17歳当時のショット＆直筆メッセージ公開
12月27日・28日に開催されたアミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」（通称「ハンサムライブ」）の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」に出演した小関。「2012年17歳写真を一枚だけ混ぜてみました」と記して今年のオフショットとともにノースリーブの革のトップスを着てポーズをとっている17歳当時の写真を公開した。「それよりもずっと前の小学生の時からの”憧れ”がここにあって僕の人生からは切り離せない青春が沢山詰まっています」とイベントへの思いを綴った。
◆小関裕太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「17歳フレッシュすぎる」「今も昔もかっこいい」「あどけなくて可愛い」「字が丁寧で綺麗」「青春」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】