はじめしゃちょー、第1子女児誕生を発表「うちの子が一番可愛い」心境明かす「本当に人生が大きく変わって」
【モデルプレス＝2026/01/01】YouTuberのはじめしゃちょーが1月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子誕生を発表した。
【写真】はじめしゃちょー、我が子を抱く姿
はじめは「はじめしゃちょーパパになりました。」と題した動画を公開。和装姿で登場し、「2026年の最初ということで報告があります」と伝えると、第1子を抱き笑顔で登場して「結婚して、その後なんと赤ちゃんが産まれました」「我が子です」と報告した。
「まだ産まれたばっかりでこんなちっちゃいんです」と嬉しそうに語り、「うちの子が一番可愛い」と溺愛している様子。性別は女の子と明かし、動画内では「ミニはじちゃん」と呼ぶと説明。また、「2025年から本当に人生が大きく変わって結婚もそうですし子供ができるのもびっくり」と昨年からの変化について、感慨深げに振り返った。
1993年2月14日生まれ、富山県出身。オールジャンルの動画クリエイター。現在（8月30日時点）YouTubeチャンネル登録者数は1630万人を突破している。2025年8月30日には、一般人女性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
◆はじめしゃちょー、第1子誕生を報告
◆はじめしゃちょープロフィール
