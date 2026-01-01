三上真奈アナ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/01】フジテレビの三上真奈アナウンサーが、12月30日までに自身のInstagramを更新。タコスパーティーショットを公開した。

【写真】36歳フジアナ「丁寧な食卓」具だくさんのタコスパーティー

◆三上真奈アナ、タコスパーティー公開


三上アナは「最近タコスパーティーにはまってます」とコメント。ひき肉やアボカド、トマト、レタス、チーズなどたくさんの具の皿がテーブルいっぱいに乗せられた写真を公開し「欲張ってたくさん詰め込んで食べづらい、を繰り返す 年末ですねええ しあわせです」と綴った。

◆三上真奈アナの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ビールに合う」「丁寧な食卓」「ワクワクする」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】