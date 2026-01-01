AKB48千葉恵里、NEXT LEAP所属を発表「温かく見守っていただけたら」【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/01/01】AKB48の千葉恵里が、1月1日よりNEXT LEAPへ所属したことがわかった。
◆AKB48千葉恵里、NEXT LEAP所属を発表
千葉はAKB48のドラフト2期生として加入後、テレビ、ファッション誌、SNSなど多方面で活動を展開。現在は選抜メンバーとしてグループの中心を担い、高い支持を得ている。今後はAKB48での活動と並行しながら、さらなるキャリアの発展に向けて、幅広い領域への挑戦を進めていくという。
◆千葉恵里コメント
「これまでAKB48でたくさんのお仕事に携わる中で、自分がこれからどんな環境で、どんなふうに成長していきたいのかを前向きに考える機会が増えていきました。その中で、AKB48の現場でもご一緒することが多かったNEXT LEAPの方々とは、お仕事への向き合い方や程よい距離感に、いつも安心して関わることができました。“ここなら自分らしく、新しい挑戦に踏み出せるかもしれない”と自然に感じられたことが、今回の決断につながっています。AKB48としての活動と並行しながら、これまで以上に幅広い分野へ挑戦し、少しずつでも成長していけるよう、一つひとつのお仕事に大切に向き合っていきたいと思います。この先の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです」
◆NEXT LEAPコメント
NEXT LEAPは、“タレントが自らの未来を選べる時代”を前提に、管理主導ではなく伴走型マネジメントを強みとするエンターテインメントプロダクションです。数ある選択肢の中から、私たちを選んでくれたことは、 決して当たり前のことではありません。 その想いに、心から感謝しています。これまでの活動を通じて高い発信力と柔軟な表現力を培ってきた千葉恵里と、新たな未来への一歩を共に築いていけることを大変光栄に思っております。千葉が持つ魅力を最大限に発揮できる環境づくりに努めてまいります。これまで支えてくださったファンの皆様に喜んでいただける活動を、 そして千葉恵里の次の飛躍につながる歩みを、 一つひとつ大切に重ねてまいります。 新たなスタートを切る千葉恵里を、 これからも温かく応援していただけましたら幸いです。
