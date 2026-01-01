マギー「ダディー手作りクリスマスディナー」に反響続々「豪華すぎ」「レストランみたい」
【モデルプレス＝2026/01/01】モデルのマギーが12月29日、自身のInstagramを更新。クリスマスの手作りディナーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】年商億超え社長兼タレント「レストランみたい」ダディー手作りクリスマスディナー
マギーは「毎年恒例のダディー手作りクリスマスディナー」とつづり、写真を投稿。マギーは愛犬を膝に乗せ、テーブルには1羽そのままのローストチキンやマッシュルーム、クラッカーやチーズが並ぶ食卓を披露し、ローストチキンを取り分ける様子を動画で公開している。
この投稿に「豪華すぎ」「幸せな時間」「レストランみたい」「美味しそう」「素敵なディナー」「愛が溢れてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年商億超え社長兼タレント「レストランみたい」ダディー手作りクリスマスディナー
◆マギー「ダディー手作りクリスマスディナー」披露
マギーは「毎年恒例のダディー手作りクリスマスディナー」とつづり、写真を投稿。マギーは愛犬を膝に乗せ、テーブルには1羽そのままのローストチキンやマッシュルーム、クラッカーやチーズが並ぶ食卓を披露し、ローストチキンを取り分ける様子を動画で公開している。
◆マギーの投稿に反響
この投稿に「豪華すぎ」「幸せな時間」「レストランみたい」「美味しそう」「素敵なディナー」「愛が溢れてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】