【モデルプレス＝2026/01/01】モデルのマギーが12月29日、自身のInstagramを更新。クリスマスの手作りディナーを公開し、反響を呼んでいる。

◆マギー「ダディー手作りクリスマスディナー」披露


マギーは「毎年恒例のダディー手作りクリスマスディナー」とつづり、写真を投稿。マギーは愛犬を膝に乗せ、テーブルには1羽そのままのローストチキンやマッシュルーム、クラッカーやチーズが並ぶ食卓を披露し、ローストチキンを取り分ける様子を動画で公開している。

◆マギーの投稿に反響


この投稿に「豪華すぎ」「幸せな時間」「レストランみたい」「美味しそう」「素敵なディナー」「愛が溢れてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

