寝室のドアを開けてヒヤリ…義母訪問で想定外の事態に!? この結婚、歓迎されてないかも？【コミック大賞2025／スカッと編3位】
2026年1月1日 13時0分 ウーマンエキサイト
「こんな嫁に息子を任せておけん！」とでも言われているような気持になりますよね。夫も勝手に呼ぶなよ〜って感じですが…。もしかしてお義母さんと夫、共依存しているタイプだった…？【まんが】夫の家族に嫌われた理由(ウーマンエキサイト編集部)