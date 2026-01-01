ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「前妻の子どもと会ってくる」夫の行動にも理解を示す良い妻を演じて… 「前妻の子どもと会ってくる」夫の行動にも理解を示す良い妻を演じてるけどやっぱムリかも!? この夫婦関係は続く？ 「前妻の子どもと会ってくる」夫の行動にも理解を示す良い妻を演じてるけどやっぱムリかも!? この夫婦関係は続く？ 2026年1月1日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ こんな時間まで前の奥さんとなにしてたのー!?本当は会ってほしくないのに！ めちゃくちゃ心配して待っていたのに…！自分の気持ちを押し殺して“理解のある奥さん”に徹してしまうようですね。果たしていつまでもつのでしょうか…？【まんが】前妻への嫉妬が止まらない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】前妻への嫉妬が止まらない 夫の無言の圧力！なんでパート先に来るの？絶対に関わりたくないけど…【宝くじで3億円当たりました Vol.53】 息子が妙にお金を持っている…!? 我が家でいったい何が？【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.7】