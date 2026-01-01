こんな時間まで前の奥さんとなにしてたのー!?

本当は会ってほしくないのに！　めちゃくちゃ心配して待っていたのに…！

自分の気持ちを押し殺して“理解のある奥さん”に徹してしまうようですね。

果たしていつまでもつのでしょうか…？

【まんが】前妻への嫉妬が止まらない

