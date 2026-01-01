はじめしゃちょー、第1子誕生 YouTubeで顔出し→喜びの声「こんなに小さいんですよ」
YouTuberのはじめしゃちょーが1日、自身のYouTubeを更新。第1子が誕生したことを報告した。
【動画】かわいい子供を抱っこ！はじめしゃちょー、第1子誕生
冒頭で「2025年はみなさま、動画を見てくださって本当にありがとうございました。2026年も、はじめしゃちょーをよろしくお願いいたします」とあいさつ。「私事ではありますが、2026年の最初ということで、ご報告がございます…えっと、赤ちゃんが産まれました！産まれたばっかりでこんなに小さいんですよ」と赤ちゃんを抱っこして笑顔で報告した。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。2025年8月に結婚を発表した。
