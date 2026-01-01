彼氏とは別れたのに、未練がましく連絡をとってくる人っていますよね。そういう男性には、厳しい言葉を突きつけておかないといけないようで……？ 今回は、フラれたのに彼氏ヅラする元カレを撃退した話をご紹介いたします。

彼氏ヅラする元カレ

「元カレは同じ会社の人でした。付き合い始めはやさしかったけど、だんだんデリカシーのないことを言ってきたり、俺様発言をしてきたりと、付き合うことがストレスになっていました。そのため私は、別れることを決意。とはいえ、会社は同じだから気まずいな、と思っていたのですが……。

別れてから2週間後、私の部署に元カレがやってきて『おい！ 勝手に別れたことにすんなよ』『しかも俺のことを上司にチクっただろ』『本当にバカな女だな』と言ってきました。でも私は『いまだに私と付き合っている気でいるなんて……』『やっぱりなにかの病気なんじゃないですか？』『一度病院に行かれてみては？』と冷静に笑顔で返しました。

元カレは悔しそうな顔をしてたけど、もう終わったことですからね。いつまでも彼氏ヅラされても困るので、ビシッと言えてスッキリしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 彼女を自分の思い通りにコントロールできるとでも思っているのでしょうか……。フラれているのにいつまでも執着する姿は、非常にみっともないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。