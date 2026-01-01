「後悔が残る試合」前橋育英は連覇の夢叶わず。前回大会のヒーローは落胆「受け身になってしまった」【選手権】
［高校選手権・２回戦］神戸弘陵（兵庫）２−１前橋育英（群馬）／12月31日／浦和駒場スタジアム
12月31日、第104回全国高校サッカー選手権の２回戦が開催されて、前回王者の前橋育英（群馬）が神戸弘陵（兵庫）と浦和駒場スタジアムで激突。１−２で敗れて初戦敗退となった。
前回大会では、２年生ながらキレのあるドリブルで観客を魅了し、優勝にも貢献して一躍注目を集める存在となった前橋育英のMF白井誠也は、神戸広陵戦に先発出場。この試合でもスピードに乗った仕掛けで、相手に脅威を与えたが、得点には繋がらなかった。
試合後、ユニホームで顔を覆った白井は「（高校）最後の大会で、後悔が残る試合でした」と悔しさを露わにする。
「立ち上がりに失点してしまい、試合を通しても相手のほうが気持ちが強かったと思いました。焦りが出てしまい、自分たちのいつもどおりの攻撃ができなかったことはメンタルの部分が弱かったと感じています」
今大会は連覇のプレッシャーもあった。「受け身になってしまった部分があったと思います」と前回大会のヒーローは唇を噛んだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
