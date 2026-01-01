BTS、約3年9ヵ月ぶりの完全体カムバックが決定！メンバー直筆メッセージ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSが、3月20日にカムバックすることを発表した。彼らが完全体としてアルバムをリリースするのは、2022年6月にリリースしたアンソロジーアルバム『Proof』以来、約3年9ヵ月ぶりとなる。

■「BTS、大ヒットしよう」

カムバックの日付は、BTSがARMY（BTSファンの呼称）に送った直筆の手紙を通じて初めて明かされた。新年を迎えるにあたり、手書きの手紙をファンの自宅へと配送。変わらずそばにいてくれたファンへの感謝を伝えるとともに、「2026.03.20」という日付を記し、カムバック日に関するヒントを伝えた。

今回の手紙はこの3年間、Weverseのメンバーシップを維持し、BTSと共に時間と思い出を重ねてきたARMYへの贈り物として届けられた。実物の手紙を受け取れなかった会員も、1月末よりWeverseを通じて同様のメッセージを確認することができる。

BTSは2025年の最終日、完全体でWeverse LIVEを進行しながら、ファンと共に新年を迎えた。そのなかでメンバーは2025年を振り返りながら、「今年は無事にカムバックして、アルバムがうまくいけばうれしい。BTS、大ヒットしよう」と新年の願いを語った。

なお、BTSは3月20日の新譜リリースに続き、大規模なワールドツアーの開催も予定している。新譜およびツアーに関する詳細は、今後公式チャンネルを通じて順次公開される予定だ。

(C)BIGHIT MUSIC

■BTSメンバー直筆メッセージ