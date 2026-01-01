YouTuberのカジサック（45）が、収納王子コジマジック（53）に新居のパントリー収納を依頼し、ビフォーアフターを公開した。

【映像】カジサック家の豪邸ルームツアー（実際の様子）

カジサックは2007年、動画にも登場しているヨメサック（40）と結婚し、18歳の長男・冬詩から5歳の三女・羽留ちゃんと、5人の子どもを育てている。

2025年10月28日には、念願だったマイホームが完成したことを報告し、新居のルームツアー動画を公開。タレントとしても活動している高校1年生の長女・叶渚の部屋や、開放感があるリビングルーム、20畳の屋根裏部屋などを披露しており、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「ホテルみたいな家」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

パントリー収納を公開

12月30日は「『神パントリー完成！』新居のパントリー収納をコジマジックさんに全部任せてみた結果…」という動画を投稿。片づけや収納、住まいに関する様々な知識を持つ、タレントの収納王子コジマジックが登場した。

コジマジックが手がけたパントリー収納のビフォーアフターや、綺麗に整頓されたキッチン収納を公開しており、ファンからは「パントリーすごく綺麗になってる」「ステキなおうちの収納まで見せて頂き、勉強になりました」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）