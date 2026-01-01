歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新し、大晦日の過ごし方や新年への思いを綴りました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「これからも、自分の心に正直に向き合い、目標を大切にしながら歩んでいけますように」 豪華おせち料理と共に 心境を綴る



工藤さんは投稿で、テーブルにずらりと並んだ豪華なおせち料理の画像や動画を添えて、「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からお節は31日の大晦日からいただいています」と、大晦日の夜の家庭の習慣を紹介しています。





投稿されたおせち料理は、色鮮やかな握り寿司や刺身などが美しく盛り付けられ、木製のテーブル上に整然と並べられています。





また、三色の層状のゼリーのようなデザートの写真も添えられています。青花柄の陶器皿に切り分けて、テーブルの上に美しく配置されていました。







工藤さんは、新年の抱負として、「頑張ることも、努力することも、誰かに認めてもらうためだけではなく、自分自身のために積み重ねていることを、忘れずにいたいですね」と投稿。







工藤さんは「たとえ思うような結果や評価につながらなかったとしても、その過程や一歩一歩は、決して無意味だったわけではなく、それぞれの中で『経験』となり、自分を強くしてくれているのだと感じています」と自身の考えを綴りました。







さらに「目標を持つことは素敵なこと。結果だけでなく、そこへ向かう途中で重ねてきた努力に、自分自身で『よく頑張った』と思えたなら、それで十分なのかもしれませんね」と続けています。





最後に「これからも、自分の心に正直に向き合い、目標を大切にしながら歩んでいけますように」と新年に向けた願いを込め締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】