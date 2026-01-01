タレントの北斗晶が12月30日に自身のアメブロを更新。実家で恒例の餅つきを行ったことを報告した。

この日、北斗は「毎年恒例の実家で餅つき お釜でもち米を蒸してから作るお餅は格別です!!」と報告し、夫でタレントの佐々木健介が薪割りをする姿などを公開した。

ついた餅をのし餅にする作業について「このお餅を延ばすのが中々難しいんだけど…」とつづるも、長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛の腕前を「なんと凛ちゃんが凄く上手い」と絶賛。「これ凛ちゃん作」と写真とともに紹介し「もう世代交代です」と感心した様子でコメントした。

また、つきたての餅を「お雑煮にきな粉餅、あんころ餅、黒胡麻餅と食べすぎちゃうくらいでした〜」と堪能したことを写真とともに明かした。

最後に、餅つきの後には「こちらも恒例の年越しそばと、お正月用の柚子の収穫です」と明かし、孫・寿々ちゃんが収穫を手伝う姿を公開。「これで、ばーちゃんが美味しい年越しそばとお雑煮を作るからね〜」と述べ「明日も皆様にとって良い1日でありますように」とつづり、ブログを締めくくった。