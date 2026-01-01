Photo: Yuhei Tokimatsu

店外で行列に並んだあと、暖房の効いた店内へ。寒いホームから、むっとするほど暑い電車内へ。重ねすぎれば汗ばむし、薄着だと外気が刺さる--冬はこの“切り替わり”がいちばん厄介だ。

そんな冬のあるあるは、B.V.D.「瞬暖GRID-TEC+ Crew-neck Thumbhole」（税込3190円）をインナーにすることでいい感じに解決できた。着た瞬間から温度が上がるのに、ムレにくい。すでに3枚買い足した、この「ちょうどよさ」を知ってほしい。

着た瞬間に上がる体温。鍵は「グリッド×起毛」

Photo: Yuhei Tokimatsu

まず触ってわかるのが生地の質感。肌に触れる面は起毛させたグリッド構造で、格子状の「溝」に暖かい空気層が生まれ、体温を逃がしにくい。

ウールのような自然素材ではないけれど、放湿性は想像以上。室内外の出入りや電車移動、キャンプの設営後でもベタつきにくさを実感できた。

あたたかいのに汗冷えしにくい。このバランスがいい。

指先の自由はそのまま、冷気はブロック

Photo: Yuhei Tokimatsu

最大の特徴は、袖口のサムホール。手の甲まで覆ってくれるので、袖口からの冷気をしっかり遮断しつつ、スマホ操作やカメラのダイヤル操作は問題なし。

「手袋を使いたいけど、細かい作業がしづらい」という冬のジレンマを解消してくれる。

インナーの袖がアウターの中でずり上がりにくいのも、地味だがうれしいポイントだ。

連投OKな防臭。ムレにくいから不快にならない

Photo: Yuhei Tokimatsu

生地のストレッチはかなり効いていて、身体にフィットしても息苦しさはない。

抗菌防臭加工のおかげで、連続使用でもニオイが出にくいのも評価したいポイント。実際に2日続けて着てみたが、気になるニオイは感じなかった。

Photo: Yuhei Tokimatsu

また、パッケージは再利用できる圧縮袋になっていることにも驚いた。空気を抜けば薄くパックできるので、出張や冬キャンプの着替え整理袋としてそのまま使える。

替えインナーを入れるにもちょうどいいし、濡れ物の一時退避にも役立つ。環境にやさしいだけでなく、実用性があるのがいい。

Photo: Yuhei Tokimatsu

起毛グリッドによる保温、放湿による汗冷え対策、サムホールでの冷気遮断、そして防臭。必要十分な機能を3,000円ちょっとで満たせるB.V.D.のグリッドテックは冬インナーの正義が詰まった1枚なのだ。

Source: B.V.D.