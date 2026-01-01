▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまで放送した内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2024年に放送したものです。

ワクチンの副反応をめぐり、国を訴えたある女性について。接種後、皮膚の発疹に悩まされ、そこからワクチンが作り出す“ある物質”が見つかるといいます。これは何を意味しているのでしょうか。

（女性）「先生、またひどくなってます」

（佐野栄紀医師）「これは、水泡がつぶれあとですね」



腕や足に目立つ赤い斑点は、水ぶくれの跡。

岡山県に住む50代の女性です。



（女性）

「痛みもかゆみもなくて、勝手に現れて、つぶれるのを繰り返している。増えています」

3回目を打ちたくないと、会社に伝えたら「打ってほしい」と

（女性）

「ワクチンは（左腕の）このあたりに打ちました。皮膚症状が出たのは、腕の真ん中あたり。ここまでひどくなるとは思っていなかった」



症状が出たのは、2022年2月。3回目のワクチンを打った、2か月後。もう2年以上続いています。

（女性）

「3回目を打ちたくないと、会社に伝えたら『打ってほしい』と。（感染者が出たら）会社自体を休まなければいけない。（工場を）稼働できない期間が、1週間くらい。その分の損害金はいくらになると思う？と言われたり…仕事を続けていくにはしょうがないのかなと思い、3回目を接種しました」



副反応が心配でしたが勤め先から言われ、ワクチンを打たざるを得なかったという女性。しかし…

「気持ち悪い」と指をさされて…

（女性）

「接種翌日にまず頭痛・けん怠感・熱が出て、けん怠感が日に日に増していって、何もしていなくても常にだるい」



体調不良が始まり、しばらくして、皮膚に“あせも”のような発疹ができたのです。



（女性）

「赤い丸いものができて、それが（水ぶくれになって）膨らんできて、破裂。治ると下で水ぶくれが待機している」



今では肩やくるぶしにも広がり、外では長袖長ズボンを着ています。



（女性）

「半袖短パンは着られないですね。家の前が通学路なんですけど、ちょっと庭に出てたときに、『見て、気持ち悪い』と指をさされて言われてから、道側には出ないようにしています。顔に出なかっただけ、ありがたいとは思う」

患部にワクチン由来の“ある物質”

女性が、定期的に診察を受けている兵庫県の皮膚科医、佐野栄記医師。



高知大学の特任教授でもある佐野医師は、ワクチンが始まった後、帯状疱疹や、湿疹など皮膚疾患が増えたことに注目。患部に、ワクチン由来のある物質を発見しました。

（佐野栄紀医師）

「緑に染まっているところがスパイクタンパク。ワクチン由来のスパイクタンパクが皮膚で見つかった」



スパイクタンパクは、ワクチンを打つとできる免疫の元になる物質ですが、佐野医師は、同時にこれが様々な体調不良の原因になると考えています。

それは、女性の患部にもありました。



（佐野医師）

「（女性の）皮膚を取ってきて、縦に切って、汗の線を見てみますと、スパイクタンパクが見つかった」

ワクチンが作り出す物質が…

（佐野医師の論文の引用より）

赤い色の部分は、女性の汗腺。汗が出る部分です。そこに、スパイクタンパクにのみ反応する線量をつけると、鮮やかな緑色に染まりました。全体に、スパイクタンパクが存在していたのです。

（佐野医師）

「おそらく、一つ一つのブツブツは、汗の腺に一致してできているんだと思います。汗が詰まったせいで水泡になっていると。水泡の中身は、おそらく汗です。ああいう皮膚病は見たことがない。教科書には載っていないです」



当初、スパイクタンパクは、すぐに分解されると考えられていましたが、未だに皮膚から見つかること自体、問題だといいます。



（佐野医師）

Q.スパイクタンパクは消えると言われていたが？

「2年間は少なくとも消えていない。皮膚のみならず、いろんな細胞で、メッセンジャーRNAが残っている可能性がある。実際彼女は、倦怠感・頭痛・心臓の痛みがある。まだ見つけられてないけれども、スパイクタンパクが残っていて、それぞれの神経症状や、循環器症状を起こしているのかもしれない。それは皮膚のように簡単に調べられませんよね」

「責任を取ってほしい」

女性は去年、国やファイザー社、さらに接種を促した元勤め先の会社に損害賠償など1300万円余りを求める裁判を起こしました。



（女性）

「国、自治体、ファイザー、元勤務先には責任を取ってほしいと思います。国民を守るべき国が、このようなワクチンを推奨していることについて、疑問があります」

新型コロナワクチンを巡る裁判は、他にも起こされていますが、今回は、佐野医師の論文が証拠として提出されるなど、初めてワクチンの有害性を具体的に指摘する内容です。

（裁判を担当 木原功仁哉弁護士）

「今回の裁判を皮切りに、ほかのケースにも影響が出てくると思います。今回は、皮膚という外表の部位を取れたので、スパイクタンパクの存在が立証できた。ほかの臓器で、疾患が出たケースに波及してくると思う」

「高齢の母が私の世話をしてくれる。申し訳ない」

仕事もできなくなり、今は家で過ごしているという女性。



（女性）

「ここまでなったら不安より、あと5年生きられたらいいかなくらいの感覚。動悸、頻脈が激しいのもあるので。高齢の母と2人暮らしなんですけど、本来ならば、私が母の面倒を見る立場なのに、母が私の世話をしてくれているので、母に申し訳ないなという気持ちがある」

CBCテレビ「チャント！」2024年7月放送より

