音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」8年ぶり新作、7月に上演決定 演目発表
アニメ『夏目友人帳』の新感覚・音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳」が、約8年ぶりに新作上演されることが決定した。「SOUND THEATRE×夏目友人帳 〜音劇の章 夏霞〜」と題し、2026年7月18日に東京国際フォーラム ホールAにて上演される。
2013年から過去3度上演されてきたが、今回の演目は、作品屈指の人気エピソードの「水底の燕」、「いつかくる日」を音劇版としてお届け、アニメ「夏目友人帳」シリーズに出演する神谷浩史（夏目貴志役）、井上和彦（ニャンコ先生/斑役）をはじめ木村良平、菅沼久義、柚木涼香、小野大輔、小松未可子ら出演声優陣による朗読、そしてミュージシャンによる生演奏によって、音楽と朗読が互いに寄り添い高めあい、作品世界をより鮮やかに表現する。
公演公式サイトでは、出演者、スタッフの解禁コメントを公開。チケット販売スケジュールなどの続報は、公演公式サイトならびにアニメ「夏目友人帳」公式Xアカウント、「LaLa」本誌にて後日発表される。
