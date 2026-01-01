「ずっと困ってたのが解決した」ある界隈で噂になってる100均の神パーツ

ぬいぐるみやフィギュアの撮影中、「この小物を持たせたいのに、すぐ落ちちゃう…」と苦戦したことはありませんか？そんな悩みを鮮やかに解決してくれるのが、セリアの「抱っこパーツ M」。100円で手に入るこの小さなクリップは、今、シルバニアファミリー界隈を中心に「神アイテム」として注目を集めています。

商品情報

商品名：抱っこパーツ M

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：1.7×1×1.2cm

内容量：5個

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288455

シルバニア界隈で話題沸騰！セリアの「抱っこパーツ M」が撮影に欠かせない

ドールやぬいぐるみの撮影時に、小物を思い通りの角度で固定するのは至難の業。そんな中、ミニチュア好きやドール愛好家の間で噂になっているのが、この「抱っこパーツ M」です。

クリップ状のこのパーツは、手持ちの小物をドールに持たせるための補助アイテム。これを使えば、お気に入りの小物を一生懸命「抱っこ」しているような、最高にキュートな姿を簡単に再現できます。

準備はたったの2ステップ！理想の「抱っこ」を作るコツ

使い方は驚くほどシンプルです。まず、クリップの前面に小さくカットした粘着テープを貼り、持たせたい小物を固定します。準備ができたら、あとはクリップをドールの腕などに挟むだけ。

挟むだけで狙った位置にぴたっと固定されるため、何度もバランスをとるストレスがありません。絶妙な角度が作れるので、写真映えも抜群。

軽量設計なので、デリケートなドールへの負担が最小限で済むのも、愛好家から支持される大きな理由です。

ポーズの幅が無限に広がる！飾るだけだった小物が息を吹き返す

これまで「取っかかりがなくて持たせられない」と諦めていた小物や、棚に飾るだけだったデコパーツも、このクリップがあれば主役級の撮影小道具に大変身します。

食べ物パーツを持たせて「もぐもぐタイム」を演出したり、季節のアイテムを抱っこさせたりと、アイデア次第でストーリー性が生まれます。110円で5個入りというコスパの良さも魅力。複数のドールにアイテムを持たせて並べれば、まるでお喋りしているような賑やかなシーンも思いのままです。

セリアの「抱っこパーツ M」は、撮影時の「あとちょっと」のこだわりを叶えてくれる、まさに痒い所に手が届く逸品でした。シルバニアファミリーをはじめ、大切なドールの魅力をさらに引き出したい方にとって、なくてはならない存在になりそうです。セリアの推し活・ミニチュアコーナーで見かけた際は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。