正直お手入れ面倒って人…100均に急いで！流行ってるけど手が出せなかった…あの調理グッズ
商品情報
商品名：蒸し＆落し蓋プレート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径17.5cm（直径18cm以上のフライパンに対応）
販売ショップ：セリア
シンプル構造で管理がラク！セリアの「蒸し＆落し蓋プレート」が便利すぎる
今回ご紹介するのは、ステンレス製の「蒸し＆落し蓋プレート」です。 構造は「穴が開いたステンレス板に3か所の足がついているだけ」という究極のシンプルさ。
流行中のせいろのようにカビの心配をする必要がなく、使い終わったら他の食器と同じように洗って乾かすだけとお手入れがとにかく簡単です。もちろん食洗器や乾燥機も使用できます。
薄いプレート状なので収納場所も選ばず、キッチンの隙間にスッと収まるのも嬉しいポイント。
信頼の「日本製」という点も、長く愛用したくなる魅力の一つです。
フライパンで絶品蒸し料理！「1〜2人前」をちゃちゃっと作るのに最適
実際にこの「蒸し＆落し蓋プレート」をフライパンにセットし、大きめの餃子を蒸してみました。
足が短く設計されているため、深さのないフライパンでもフタが閉まりやすく、あっという間に調理が完了。
仕上がりは、まるでせいろを使って蒸したかのような、ふっくらジューシーな出来栄え！フライパンで手軽に作ったとは思えない本格的な味に感動しました。
ただし、足が短い分入れられる水の量が限られるため、火加減や水の残量には少し注意が必要です。
火が通りにくい食材を大量に蒸すのには不向きかもしれませんが、1〜2人前をサッと調理して楽しむには、これ以上ないほど手軽で便利なアイテムです。
まさかの2WAY仕様！ひっくり返せば「落し蓋」としても大活躍
くるりと上下を逆さまにすれば、煮物料理に欠かせない「落し蓋」としても使用可能！ ステンレス製でほどよい重みがあるため、食材をしっかり押さえて味を染み込ませてくれます。
1枚で2役をこなしてくれるので、キッチンツールを増やしたくないミニマリストの方にもおすすめ。
本格的な蒸し料理を日常に取り入れたいけれど、手間は最小限に抑えたい…そんな欲張りな願いを110円で叶えてくれる、まさに知る人ぞ知る神グッズです。
セリアの「蒸し＆落し蓋プレート」は、日々の料理をより身軽に、より楽しく変えてくれる実力派の調理道具でした。せいろに手が出せなかった方も、このシンプルさなら毎日ガシガシ使い倒せるはず。キッチンコーナーで見かけた際は、ぜひそのスマートな使い心地を体感してみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。