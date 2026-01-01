THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection、空浮いちごのアフタヌーンティーを開催 12月26日から
THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、空浮いちごを主役にしたアフタヌーンティー「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des Sora-uki fraises」を12月26日から2月16日まで提供する。
ウェルカムモクテルは空浮いちごとカシスを使用した「Fraise Éclat」で、ハート形のいちごと小花をトップにのせた。スイーツは、ピンク色の「いちごのシルキームース」、タルト生地にストロベリークリームを重ねた「いちごのモンブラン」、空浮いちごとブルーベリーをあしらった「いちごタルト」など。空浮いちご8粒を主役にしたパルフェはレモン風味の生クリーム、シュトロイゼル、ピスタチオとストロベリーのアイスなどを合わせた。セイボリーは「いちごとモッツァレラチーズのカプレーゼ」、「サーモンのショー・フロワ」など。
場所は29階「THE LOBBY LOUNGE」。正午から午後4時半までの30分刻みで予約を受け付ける。2時間半制。料金は10,000円。税・サービス料込。